От морозов -15 до сильного потепления: какой будет погода в феврале в Украине

Когда начнется весна в Украине рассказал Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

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Какой будет погода до конца зимы рассказал народный синоптик Щедрин / Главред

Погода в Украине этой зимой достаточно теплая. Снегопадов и сильных морозов по всей Украине мы не наблюдаем. Изменится ли погода в феврале и какой будет весна в Украине рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

Станислав, в нашем предыдущем интервью вы говорили о возможных сильных морозах во второй декаде января. Изменилась ли синоптическая ситуация сейчас?

Когда я давал предыдущий прогноз, то говорил о морозах во второй декаде января. Потоки арктического холодного воздуха с северо-востока должны заходить в Украину, но из-за влияния потепления Эль-Ниньо не во всех регионах будет резкое похолодание и ощутимые морозы.

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Какой будет погода в конце января в Украине? Стоит ли ждать сильных морозов?

Существенных изменений не будет. Я прогнозирую, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1 - +3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

В Карпатах и западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от -10 до -15 градусов.

Будут ли еще снегопады в Украине этой зимой?

Снегопадов я не прогнозирую, но осадки будут в виде мокрого снега и дождей.

Снегопады могут быть в случае морозов, тогда образуется местами снежный покров до 5 см. Снег можно будет увидеть в западных, северных и центральных регионах страны. Также немножко снега будет на Харьковщине.

Почему у нас такая нетипичная зима?

Ситуация связана с изменением климата. Каждая следующая зима в Украине будет все теплее. Это все последствия глобального потепления.

Погода в Украине на февраль прогноз / pixabay

Какой погоды ожидать в феврале в Украине?

Февраль может быть похожим на январь. Температуры будут от 0 до +5 градусов днем, и ночью от 0 до -3. Это если не учитывать короткие периоды по 2-3 дня, особенно в южных регионах, где возможно кратковременное повышение температуры до +10 тепла. В феврале ожидается много осадков, но преимущественно в виде дождей.

Несколько лет подряд зима у нас очень нетипичная. Можно ли прогнозировать, что весна в Украине будет снежной и морозной?

На фоне глобального потепления к нам может заходить холодный воздух. Поэтому бывает, что зимы у нас - теплые, а весна прохладная и затяжная.

Какой ваш прогноз относительно весны в Украине?

Будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается дефицит осадков. Температура будет в пределах +5 - +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин - украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Как уверяет синоптик, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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