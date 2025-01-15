Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

До конца недели температура воздуха будет оставаться относительно теплой.

https://glavred.info/synoptic/nadvigaetsya-anticiklon-sinoptik-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-16-yanvarya-10630841.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 16 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода завтра

Прогнозируют ли на завтра мокрый снег

В четверг, 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, только в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона, по имени Beate.

видео дня

Она отметила, что в ближайшую ночь в Украине температура будет колебаться от +1 °C до -5 °C, в Карпатах до -5...-10 °C.

В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 °C.

В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около нуля, днем +1 °C до +3 °C.

"В пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели Держите голову, сосуды и ежедневное состояние настроения при такой нестабильной "сырой" погоде в равновесии", - написала синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине 15 января будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют снег и снег с дождем в западных и северных областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

В Карпатах и западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от -10 до -15 градусов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред