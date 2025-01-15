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Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января

Марина Фурман
15 января 2025, 13:41
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До конца недели температура воздуха будет оставаться относительно теплой.
погода
Прогноз погоды на 16 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода завтра
  • Прогнозируют ли на завтра мокрый снег

В четверг, 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, только в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона, по имени Beate.

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Она отметила, что в ближайшую ночь в Украине температура будет колебаться от +1 °C до -5 °C, в Карпатах до -5...-10 °C.

В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 °C.

В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около нуля, днем +1 °C до +3 °C.

"В пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели Держите голову, сосуды и ежедневное состояние настроения при такой нестабильной "сырой" погоде в равновесии", - написала синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине 15 января будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют снег и снег с дождем в западных и северных областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Синоптик Владимир Деркач сообщал, что погода в Украине в январе 2025 года будет переменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что до самой весны не стоит ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1...+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

В Карпатах и западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от -10 до -15 градусов.

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