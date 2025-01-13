Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 14 января
- В каких областях будут самые сильные морозы
- Когда в Украине будет потепление
Погода в Украине во вторник, 14 января, отметится морозами. В ночь на вторник температура воздуха составит -3...-8 градусов, в западных областях -5...-10 градусов, в Карпатах до -10...-12 градусов.
В течение дня 14 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Осадков в нашей стране 14 января не ожидается.
Ветер будет западного направления, умеренный, на севере порывистый.
Погода в Киеве 14 января
В Киеве 14 января осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит -4...-7 градусов, а днем будет 0...-2 градуса.
Когда в Украине будет потепление
По словам синоптика, в дальнейшем ночная температура воздуха немного повысится, дневная не претерпит особых изменений и будет держаться на уровне около нуля.
С 19 января днем потеплеет до +3...+7 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину сковали морозы - стало известно, в каких регионах сильно похолодает и будет снег. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха может опуститься до -3 градусов.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют снегопады и мороз до -20 - синоптик назвал дату похолодания. Начало недели в Украине будет сопровождаться антициклоном, который приведет к снижению температуры, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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