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Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

Алёна Воронина
13 января 2025, 16:04
952
Температура воздуха опустится до -3...-10 градусов, а местами даже до -12.
Погода, мороз, зима
Погода в Украине будет морозной/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 14 января
  • В каких областях будут самые сильные морозы
  • Когда в Украине будет потепление

Погода в Украине во вторник, 14 января, отметится морозами. В ночь на вторник температура воздуха составит -3...-8 градусов, в западных областях -5...-10 градусов, в Карпатах до -10...-12 градусов.

В течение дня 14 января в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Осадков в нашей стране 14 января не ожидается.

Ветер будет западного направления, умеренный, на севере порывистый.

Погода в Украине на 14 января
Погода в Украине 14 января/ meteoprog

Погода в Киеве 14 января

В Киеве 14 января осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит -4...-7 градусов, а днем будет 0...-2 градуса.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет потепление

По словам синоптика, в дальнейшем ночная температура воздуха немного повысится, дневная не претерпит особых изменений и будет держаться на уровне около нуля.

С 19 января днем потеплеет до +3...+7 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину сковали морозы - стало известно, в каких регионах сильно похолодает и будет снег. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют снегопады и мороз до -20 - синоптик назвал дату похолодания. Начало недели в Украине будет сопровождаться антициклоном, который приведет к снижению температуры, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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