Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

Начало недели в Украине будет сопровождаться антициклоном, который приведет к снижению температуры, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды в Украине на неделю с 13 по 19 января / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине с 12 по 19 января

Когда и в каких областях ударит мороз до -20

Погода в Украине в течение недели с 13 по 19 января будет морозной с осадками в виде снега и дождя. Начало недели пройдет в условиях антициклона и поля высокого давления, что приведет к снижению температуры. На западе страны ночью могут наблюдаться морозы до -15...-20 °С. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Во второй половине недели в атмосфере произойдет активизация западных воздушных масс из северной части Атлантического океана, что повлечет повышение температуры и оттепель по всей территории Украины. В течение недели будут наблюдаться небольшие снегопады, которые будут переходить в дожди и туман. Местами возможны туманы, а также гололедица на дорогах.

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Погода в Украине 13 января

В понедельник, 13 января, ночью в Крыму, Приазовье и на юге Донбасса пройдет умеренный снег и мокрый снег. Также снег ожидается на западе и северо-западе Украины. В остальных регионах без существенных осадков. На дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер ночью будет переменных направлений, днем - северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5...0 °С, в Карпатах -10...-5 °С, днем -2...+3 °С.

Погода в Украине 14 января

Во вторник, 14 января, погода будет сухой на большинстве областей Украины. На дорогах возможны гололедицы. Ветер северо-западный, днем сменится на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до -8...-3 °С, в Карпатах и на Прикарпатье прогнозируется -12...-17 °С, в горных котловинах около -20 °С. Днем в Украине потеплеет до -3...+2 °С.

Погода в Украине 15 января

В среду, 15 января, на западе и севере Украины возможны снег и мокрый снег. В других регионах - без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман и изморозь, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -2...-7 °С. В Карпатах, на Прикарпатье и местами в южной части ударит мороз до -8...-13 °С, днем температура повысится до -2...+3 °С.

Погода в Украине 16 января

В четверг, 16 января, небольшой снег возможен на западе и крайнем востоке страны. В остальных областях Украины день пройдет без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах переменных направлений. Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, в Карпатах -5...-10 °С, а днем ожидается -1...+4 °С.

Погода в Украине 17 января

В пятницу, 17 января, в Украине прогнозируют теплую погоду без осадков. Лишь в восточных областях пройдет небольшой снег, который может перейти в дождь и морось. Также возможен слабый гололед. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать до 17 м/с. Температура ночью опустится до -4...+1 °С, днем потеплеет до +2...+7 °С, в Карпатах около 0 °С.

Погода в Украине 18 января

В субботу, 18 января, по всей Украине будет преобладать погода без осадков. Лишь на севере и северо-востоке возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, на Закарпатье - 1 - 6 м/с. Температура ночью в Украине упадет до -2...+3 °С, а днем поднимется до +2...+7 °С.

Погода в Украине 19 января

В воскресенье, 19 января, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в большинстве регионов, кроме запада. Возможен туман и слабое налипание снега. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью снизится до -3...+2 °С, но днем составит -1...+4 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 13 января в Украине ожидается морозная погода, во многих областях объявлено штормовое предупреждение. В западных, северных и Винницкой областях предполагается гололедица, что затруднит движение транспорта. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможны метели и снежные лавины.

Также с 14 января похолодание усилится, ночью в западных и центральных областях ожидается до -7 °С. С 15 января на большинстве территории Украины пройдут снег и дожди, а температура будет оставаться в пределах -5...+3 °С.

Как сообщал Главред, с 13 января в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, за исключением юга страны. Температура днем будет колебаться от -2 до +3 °С. С 14 января наступит еще большее похолодание, ночью в северных областях до -8 °С, а в Карпатах до -15 °С.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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