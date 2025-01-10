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Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

Ангелина Подвысоцкая
10 января 2025, 19:37
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Погода в Ивано-Франковской области будет не очень безопасной. На высокогорье могут сойти снежные лавины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: Главред

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 января
  • Где температура воздуха упадет до -8 градусов
  • Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 11 января будет более прохладной. Многие области накроют осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за снижения температуры воздуха, снегопадов и метелей там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок сообщила Главреду о том, что уже этой ночью будет снижение температуры воздуха. Сильных морозов пока не будет. В то же время на Украину будет влиять холодный атмосферный фронт, который образовался в циклоне. В этот период ожидается снижение температуры и увеличение количества осадков.

"Новый атмосферный фронт будет двигаться с запада Украины на восток. Этот фронт уже встретили западные области, дальше он постепенно захватит и остальную территорию страны. Завтра, 11 января в западных областях будет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит от 4 мороза до +1 тепла. На высокогорье Карпат и в самих Карпатах будет от -3 до -8 градусов мороза", - сказала Кривобок.

Ночью в выходные дни будет снег и дождь в северных, Одесской и Николаевской областях. Температура там ночью и днем будет достигать от -2 мороза до +2 тепла.

погода 11 января
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11-12 января температура воздуха ночью снизится до -4 градусов. Ближайшей ночью будет дождь и мокрый снег в северных и центральных областях. Вечером наиболее вероятны осадки в восточных и западных областях. На следующей неделе также будет прохладно, но без серьезных морозов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 января

В Украине 11 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь во многих областях Украины. В Украине, кроме южных и юго-восточных областей будет гололедица. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"В западных областях небольшой снег; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 3-8° мороза. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 11 января в Украине будет прохладнее. Теплее всего будет в Черкасской области. Там температура воздуха повысится до +1...+11 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+1 градуса.

погода 11 января
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: meteoprog

Погода 11 января в Киеве

В Киеве 11 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 января
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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