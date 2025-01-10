Ударят морозы, будет снег: в каких областях Украины стремительно похолодает

Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

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Погода в Украине - ударят морозы, будет снег/ УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 11 и 12 января

В каких областях будет похолодание

Погода в Украине в выходные, 11 и 12 января, отметится незначительным похолоданием, которое будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Снижение температуры воздуха будет вызвано поступлением на территорию нашего государства прохладного воздуха с территории Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Похолодание будет наиболее ощутимым в западных областях Украины, отметил метеоролог. Также он предупредил, что в западных регионах пройдет умеренный снег, временами возможны метели и снежный накат на дорогах.

Теплая погода с преобладающими плюсовыми температурами воздуха и осадками в виде дождя сохранится в юго-восточной части страны.

Погода в Украине 11 января

В западных областях ночью местами ожидается небольшой снег, днем снег, мокрый снег, в Карпатах умеренные снегопады. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -3...+2.

В северных регионах ночью и утром пройдут умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, днем без существенных осадков. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+5 градусов, днем -1...+4.

В центральных регионах ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Кое-где возможен туман. Ветер ночью южный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

В южных областях и в Крыму ночью будет выпадать дождь, днем местами ожидается небольшой дождь, на южном берегу Крыма вечером умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +3...+9 градусов.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Кое-где туман. Ветер южный с переходом днем на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

Погода в Украине 11 января/ meteoprog

Погода в Украине 12 января

В западной части страны пройдет снег, мокрый снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Прикарпатье и в Карпатах днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -4...+1.

В северных регионах ночью без осадков, днем ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем -2...+3.

В центральных областях существенных осадков не предвидится. Кое-где туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем 0...+5.

В южной части страны и Крыму преимущественно без осадков, лишь днем местами в Крыму пройдет небольшой дождь. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +2...+7.

В восточных областях Украины ночью ожидается дождь с мокрым снегом (за исключением Харьковщины), днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до 0...+5.

Погода в Украине 12 января/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также ранее сообщалось, что будет ветер 30 м/с, снег и дождь - стало известно, в каких областях объявили штормовое предупреждение. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +12 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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