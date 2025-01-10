Мясо получится идеально мягким: как жарить свинину - самый лучший рецепт

Вы узнаете:
- Как жарить свинину
- Сколько по времени нужно жарить свинину
- Что добавить в свинину, чтобы мясо было мягким
Приготовление мяса - процесс непростой. В зависимости от вида мяса, размера кусков и способа приготовления нужно будет учитывать ряд правил и особенностей.
На YouTube-канале That Recipe рассказали, как приготовить свиные стейки, чтобы они получились вкусными и сочными.
Нужно взять несколько кусков свинины толщиной примерно по сантиметру. Куски мяса посыпать солью, черным перцем и другими приправами с обеих сторон.
Затем поставить большую сковороду на слабый огонь и растопить там два небольших куска несоленого сливочного масла.
Когда масло растает, добавить куски мяса и жарить их до золотистой корочки с обеих сторон. Когда они прожарятся, забрать их со сковородки.
После этого в ту же самую сковородку положить одну мелко нарезанную луковицу среднего размера и три нарезанных зубчика чеснока и жарить до слегка золотистого цвета. Затем добавить 150 г нарезанных шампиньонов и жарить минуту. Далее добавить чайную ложку пшеничной муки и хорошо перемешать. После этого добавить 400 мл куриного бульона и перемешать.
Добавить 1 чайную ложку соли (или меньше, на свой вкус) и щепотку черного перца. Положить в соус мясо и тушить под закрытой крышкой 25 минут.
Подавать на стол, полив соусом.
Смотрите видео о том, как сделать свинину более мягкой при жарке:
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