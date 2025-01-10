Что такое "фанаберія": мало кто знает правильное значение слова

Значение слова "фанаберія" известно немногим, а угадать не получится.

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Что такое "фанаберія"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "фанаберія"

В каких случаях его употребляют

Некоторые слова в украинском языке были достаточно распространенными в прошлом, а в современности стали редко употребляемыми, и многим украинцам теперь значение этих терминов остается неизвестным.

Об одном из таких слов рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она объяснила, что означает слово "фанаберія".

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"Фанаберія". Слышали такое слово? Если нет - неудивительно, потому что слово редко употребляемое. Так что такое "фанаберія"? "Фанаберія" - это неуместная гордость или высокомерие. Думаю, что за примерами далеко ходить не надо", - отметила она.

Смотрите видео о том, что такое "фанаберія":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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