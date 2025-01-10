Что такое "фанаберія": мало кто знает правильное значение слова

Вы узнаете:
- Что означает слово "фанаберія"
- В каких случаях его употребляют
Некоторые слова в украинском языке были достаточно распространенными в прошлом, а в современности стали редко употребляемыми, и многим украинцам теперь значение этих терминов остается неизвестным.
Об одном из таких слов рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она объяснила, что означает слово "фанаберія".
"Фанаберія". Слышали такое слово? Если нет - неудивительно, потому что слово редко употребляемое. Так что такое "фанаберія"? "Фанаберія" - это неуместная гордость или высокомерие. Думаю, что за примерами далеко ходить не надо", - отметила она.
Смотрите видео о том, что такое "фанаберія":
@sametak1064 Фанаберия. Слышали когда-то такое слово? #правильноукраїнською#мова#слова#українськамова#українськийтікток#українськийконтент♬ оригинальный звук - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды
- Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд
- Где 3 отличия между картинками с девушкой и львом: надо отгадать за 22 секунды
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред