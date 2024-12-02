Почему "грудень" имеет такое название: правильный ответ знают не все

Первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

https://glavred.info/life/pochemu-gruden-imeet-takoe-nazvanie-pravilnyy-otvet-znayut-ne-vse-10619189.html Ссылка скопирована

Почему "грудень" имеет такое название/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему "грудень" имеет такое название

Как еще когда-то называли этот месяц

Мы уже привыкли воспринимать как должное то, что первый месяц зимы называется "грудень", ведь именно таким названием пользуемся много веков. Но на самом деле этот месяц имеет не только такое название - раньше использовались также другие термины для его обозначения, которые сейчас уже отошли в прошлое.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какими еще словами раньше называли этот месяц.

видео дня

"Первый месяц зимы называется "грудень". А знаете, почему так? Потому что вспаханные поля в это время обычно уже замерзали и брались "грудками" - отсюда и название "грудень". Но когда-то месяц имел и другие названия. На протяжении многих веков его называли, например, "студень". Или "мостовик", "стужайло", "лютовій", "лютень", а еще "вітрозим", "зимник" і "хмурень", - рассказала Багний.

Смотрите видео о том, почему "грудень" имеет такое название:

Ранее Ольга Багний рассказала, что значит "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

Также ранее Главред рассказывал об объяснении Ольгой Багний слова "відлога". Практически все пользуются предметом, который обозначает это слово, но обычно называют его другими соответствиями.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред