Что такое "відлога": мало кто сможет объяснить значение слова

Многие люди одевают кофты с капюшоном, ведь это довольно удобно. При этом такую важную часть этой одежды мы называем одним распространенным словом - "капюшон". И мало кто догадывается, что есть еще и другие термины, которые можно использовать в таком случае.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какие еще слова можно использовать для обозначения этой части одежды.
"Что это такое? "Капюшон", или "каптур". У слова "каптур" двойное ударение - можно говорить "кАптур", а можно говорить "каптУр". Но есть еще одно слово для того, чтобы обозначать вот эту часть одежды, и это слово "відлога", - отметила она.
Также Багний рассказала, что для обозначения кофт с капюшоном может использоваться еще одно нераспространенное слово - "пусер".
"Ну, и раз уж зашла об этом речь, хочу напомнить, что в Ровно такие кофты с капюшоном называют "пусер", - добавила она.
Смотрите видео о том, что такое "відлога":
@sametak1064 Как у вас называют кофту с капюшоном? Потому что в Ровно - пусер #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "підсокирюватися". Мы очень часто можем использовать синонимы этого слова, но мало кто знает о существовании именно такого термина.
Также ранее Главред рассказывал о том, как сказать "попкорн" на украинском. На самом деле это слово, которое пришло к нам из-за границы, имеет благозвучное украинское соответствие.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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