Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедевр

Алексей Тесля
1 марта 2026, 19:34
Один из способов сделать блюдо воздушным — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя.
Как приготовить яичницу-болтунью / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/MAKY_OREL, Pixabay/aedrozda

Вы узнаете:

Скрэмбл (яичница-болтунья) кажется элементарным завтраком, однако добиться нежной текстуры не так просто.

При нагревании белок быстро "сворачивается", теряет влагу — и вместо мягких кремовых яиц легко получить сухую и плотную массу, пишет Express.

Именно поэтому приготовление болтуньи часто считают базовым, но показательным кулинарным навыком.

Один из способов сделать её воздушной — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя или пищевой соды. Щелочная среда замедляет чрезмерное уплотнение белка, благодаря чему масса остаётся мягкой и не превращается в "резину". Кроме того, при нагревании образуются крошечные пузырьки воздуха — они делают текстуру более пышной.

В результате яйца получаются нежными, влажными и буквально тают во рту — почти как в ресторане.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Что понадобится:

  • 2–3 крупных яйца
  • небольшой кусочек сливочного масла
  • щепотка разрыхлителя (примерно 1/8 чайной ложки)
  • чёрный перец
  • 1 столовая ложка молока или сливок (по желанию)
  • мелко нарезанный шалот (по желанию)

Важно не переборщить ни с жидкостью, ни с разрыхлителем: избыток может испортить вкус и текстуру.

Как готовить:

  • Разбейте яйца в миску, добавьте разрыхлитель и, при желании, немного молока или сливок.
  • Взбивайте не менее 30 секунд до однородности и лёгкой пены — это обеспечит равномерную структуру.
  • Растопите масло на слабом огне.
  • Вылейте яичную смесь на сковороду и дайте ей слегка схватиться несколько секунд, затем аккуратно перемешивайте, собирая массу к центру.
  • Снимите с огня, когда образуются мягкие нежные сгустки — остаточное тепло доведёт блюдо до готовности.

Такой способ позволяет сохранить сочность и получить лёгкий, кремовый скрэмбл без лишних усилий.

Посмотрите видео: секреты приготовления пышного омлета

Омлет с добавлением молока у многих вызывает тёплые воспоминания о домашних завтраках или блюдах из детства. В видео автор делится несколькими важными, но несложными кулинарными хитростями, которые позволяют добиться лёгкой, воздушной структуры и нежной текстуры.

Эти приёмы помогают повторить знакомый вкус, который многие помнят ещё с ранних лет.

Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке — это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.

Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

