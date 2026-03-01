Укр
Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

Виталий Кирсанов
1 марта 2026, 10:53
По данным Politico, именно массовое использование беспилотников позволило Украине изменить ситуацию на линии фронта.
Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов
Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов / коллаж: Главред, фото: x.com/CENTCOM

Кратко:

  • По целям в Иране были нанесены удары высокоточным оружием с воздуха, суши и моря
  • Американцы применили односторонние ударные беспилотники

Во время операции "Эпическая ярость", проведённой 28 февраля против иранских объектов, американские военные впервые задействовали тактику применения недорогих дронов-камикадзе - метод, который активно использовала Украина в 2022 году при отражении вторжения РФ. Об этом сообщило издание Politico.

Как заявило Центральное командование вооружённых сил США в соцсети X, по целям были нанесены удары высокоточным оружием с воздуха, суши и моря.

видео дня

Кроме того, оперативная группа "Скорпион-страйк" впервые применила в реальных боевых условиях так называемые односторонние ударные беспилотники - дешёвые дроны, предназначенные для поражения цели без возврата.

По данным Politico, именно массовое использование беспилотников позволило Украине изменить ситуацию на линии фронта, несмотря на превосходство противника в численности и огневой мощи. В дальнейшем аналогичный подход начала использовать и Россия, что существенно повлияло на развитие современной военной тактики и роль БПЛА в вооружённых конфликтах.

Как повлияет война в Иране на ситуацию в Украине - мнение эксперта

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

