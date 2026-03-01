Укр
Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

Алексей Тесля
1 марта 2026, 01:30
Модель учитывает квантовые эффекты в искривлённом гравитацией пространстве и рождение пар частиц в сильных полях.
Учёные предложили альтернативный сценарий далёкого будущего космоса: по их версии, Вселенная завершит своё существование не из-за мгновенной катастрофы.

Это произойдет в результате чрезвычайно медленного "угасания", когда самые плотные объекты начнут постепенно терять массу. О работе рассказало издание No Worries.

Авторами исследования стали астрофизик Гайно Фальке, квантовый физик Майкл Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком. Они предполагают, что процессы, напоминающие излучение Хокинга, могут происходить не только у чёрных дыр, но и у других сверхплотных тел — например, белых карликов и нейтронных звёзд. В таком случае любые объекты с мощным гравитационным полем со временем будут постепенно "испаряться".

Согласно их расчётам, предельная продолжительность существования Вселенной может составить около 10^78 лет — это намного меньше прежних оценок, доходивших до 10^1100 лет. Дольше всего, вероятно, сохранятся белые карлики и сверхмассивные чёрные дыры, тогда как нейтронные звёзды и чёрные дыры звёздной массы исчезнут раньше — примерно через 10^67 лет.

Модель учитывает квантовые эффекты в искривлённом гравитацией пространстве и рождение пар частиц в сильных полях. У белых карликов и нейтронных звёзд это может проявляться как постепенное излучение частиц с поверхности, а у чёрных дыр часть излучения возвращается обратно, замедляя их "испарение".

Таким образом, если гипотеза верна, финал космической эволюции будет растянут на немыслимые временные интервалы и пройдёт как медленное истощение материи, а не как резкий разрушительный взрыв.

Загадка из космоса: необычный сигнал ошеломил учёных

Астрономы зарегистрировали короткий гамма-всплеск продолжительностью около 10 секунд, пришедший из удалённой области Вселенной — примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Событие, обозначенное как GRB 250314A, по всей вероятности связано со взрывом сверхновой звезды, который произошёл спустя примерно 730 миллионов лет после Большого взрыва.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Потенциально опасные астрономические объекты

Потенциально опасный астрономический объект (ПНАО) - космический объект (астероид или комета), который может приближаться к Земле на потенциально опасное расстояние (0,05 a.o.) и имеет достаточно большие размеры более 492 футов (150 м) для того, чтобы столкновение нанесло значительный ущерб. Подавляющее большинство известных сейчас ПНАО - астероиды, также имеется небольшое количество комет.

