Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

Модель учитывает квантовые эффекты в искривлённом гравитацией пространстве и рождение пар частиц в сильных полях.

Появился альтернативный сценарий далёкого будущего космоса

Названа предельная продолжительность существования Вселенной

Учёные предложили альтернативный сценарий далёкого будущего космоса: по их версии, Вселенная завершит своё существование не из-за мгновенной катастрофы.

Это произойдет в результате чрезвычайно медленного "угасания", когда самые плотные объекты начнут постепенно терять массу. О работе рассказало издание No Worries.

Авторами исследования стали астрофизик Гайно Фальке, квантовый физик Майкл Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком. Они предполагают, что процессы, напоминающие излучение Хокинга, могут происходить не только у чёрных дыр, но и у других сверхплотных тел — например, белых карликов и нейтронных звёзд. В таком случае любые объекты с мощным гравитационным полем со временем будут постепенно "испаряться".

Согласно их расчётам, предельная продолжительность существования Вселенной может составить около 10^78 лет — это намного меньше прежних оценок, доходивших до 10^1100 лет. Дольше всего, вероятно, сохранятся белые карлики и сверхмассивные чёрные дыры, тогда как нейтронные звёзды и чёрные дыры звёздной массы исчезнут раньше — примерно через 10^67 лет.

Модель учитывает квантовые эффекты в искривлённом гравитацией пространстве и рождение пар частиц в сильных полях. У белых карликов и нейтронных звёзд это может проявляться как постепенное излучение частиц с поверхности, а у чёрных дыр часть излучения возвращается обратно, замедляя их "испарение".

Таким образом, если гипотеза верна, финал космической эволюции будет растянут на немыслимые временные интервалы и пройдёт как медленное истощение материи, а не как резкий разрушительный взрыв.

