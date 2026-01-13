Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

Сигнал из космоса был подтверждён сразу двумя спутниками, а телескоп Джеймса Уэбба провёл детальное наблюдение.

Зафиксирован сигнал из космоса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Зафиксирован краткий, всего 10-секундный гамма-всплеск из космоса

Сигнал был подтверждён сразу двумя спутниками

Астрономы зафиксировали краткий, всего 10-секундный гамма-всплеск из глубин космоса на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли.

Событие, получившее название GRB 250314A, скорее всего связано с взрывом сверхновой, произошедшим всего через 730 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает Daily Mail.

Сигнал был подтверждён сразу двумя спутниками, а телескоп Джеймса Уэбба провёл детальное наблюдение, зафиксировав затухающее свечение взрыва. Гамма-всплески представляют собой невероятно мощные энергетические выбросы, возникающие при гибели массивных звезд.

Исследователи отмечают, что эта древняя сверхновая по своим характеристикам практически не отличается от современных взрывов. Красные сверхновые обладают огромной энергией и помогают учёным понять, как формировались первые звёзды и галактики во Вселенной.

"За последние полвека мы наблюдали лишь несколько гамма-всплесков, произошедших в первый миллиард лет после Большого взрыва. Это исключительно редкое и увлекательное явление", — подчеркнул Эндрю Леван из Университета Радбоуда.

Полученные данные дадут возможность глубже изучить ранние этапы космической эволюции, когда звезды были массивнее, горячее и взрывались с гораздо большей мощью, чем современные.

Ученые установили новый объект в космосе

