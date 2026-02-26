Укр
Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

Алексей Тесля
26 февраля 2026, 18:32
Кризис в России может вспыхнуть в любой момент, считает Андрей Новак.
Рубль, Путин
Появился прогноз обвала курса рубля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

  • Финансовый крах в РФ может произойти в любой момент
  • Наиболее прибыльные российские компании уже либо стали убыточными

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, грозит ли экономике страны-агрессора РФ грандиозный обвал уже летом текущего года.

"Российская экономика сейчас находится в таком состоянии, что ее финансовый крах может произойти в любой момент. Что такое финансовый крах в этом контексте? Это, с одной стороны, резкий обвал курса рубля, а с другой – неспособность как федерального, так и региональных бюджетов выполнять социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты и помощь незащищенным слоям населения", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По мнению эксперта, кризис в России может вспыхнуть в любой момент, ведь уже сейчас большинство российских регионов заявляют о нехватке средств даже на приоритетную статью расходов – оплату контрактов с военнослужащими, которые идут на войну против Украины.

"Данные за январь 2026 года впечатляют: дефицит федерального бюджета только за один месяц составил 1,7 трлн рублей. Это уже треть всего дефицита, заложенного на 2026 год! Это многое говорит об объективном состоянии федерального бюджета РФ", -указал он.

Экономист отметил, что к этому стоит добавить проблему долгов российских компаний. Ведь по данным Центробанка России, около 60% крупнейших российских компаний вместо того, чтобы наполнять бюджет, как они делали раньше, теперь сами просят денег у государства.

"Это касается и нефтегазовых компаний, и РЖД, то есть Российских железных дорог, и т.д. Те компании, которые ранее были главными донорами бюджета, за счет чьих сверхприбылей и уплаченных налогов финансировался федеральный и большинство местных бюджетов, превратились в реципиентов бюджета. Они просят либо денег из федерального бюджета, либо налоговых льгот. Поэтому наиболее прибыльные российские компании уже либо стали убыточными, либо их доходы настолько сократились, что они больше не могут платить налоги в тех объемах, что и раньше. Подчеркиваю, так происходит почти во всех отраслях российской экономики", - добавил Новак.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
/ Главред - инфографика

Эксперт раскрыл сценарий мощного удара по режиму Путин

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний заявил, что такие действия способны фактически остановить российский нефтяной экспорт. По его мнению, если к задержаниям присоединятся европейские страны, это может привести к краху не только экспорта, но и самой России.

Он также подчеркнул, что основной поток нефти идет через Балтийское и Черное моря, и даже временная — например, на 30 дней — проверка судов на соответствие экологическим нормам стала бы серьезным ударом.

Ранее Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны. Президент объяснил, почему в мирном соглашении нет пункта о санкциях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции. США рассматривают санкции против танкеров из теневого флота, которые перевозят российскую нефть.

Как ранее сообщал Главред, Вашингтон расширил санкции против РФ. США ввели санкции против россиян по обвинению в торговле хакерскими инструментами.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Андрей Новак экономика России
Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

