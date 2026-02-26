Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

НБУ закрепил евро выше психологической отметки в 51 гривню.

Курс валют в Украине на 27 февраля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

На пятницу, 27 февраля, Национальный банк Украины незначительно изменил официальный курс гривни по отношению к основным иностранным валютам. Доллар США несколько подешевел, тогда как евро и польский злотый продемонстрировали умеренный рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США установлен на уровне 43,21 грн/долл., что ниже показателя четверга, 26 февраля (43,2413 грн/долл.). Таким образом, гривня укрепилась по отношению к доллару на 3 копейки.

Евро, наоборот, продемонстрировал рост. НБУ установил курс на уровне 51,02 грн/евро против 50,96 грн/евро днем ранее. Европейская валюта подорожала на 6 копеек.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,19/43,22 грн/долл., а евро - 51,02/51,03 грн/евро.

Курс злотого на 27 февраля

Польский злотый также несколько укрепился по отношению к украинской гривне. Его курс на пятницу составляет 12,08 грн, тогда как накануне он стоил 12,0728 грн. Рост составил около 1 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в ближайшее время - прогноз

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, март и апрель будут преимущественно благоприятными для гривни, а блокировка кредита ЕС пока не создает ощутимого давления на валютный рынок. Эксперт отмечает, что с потеплением активизируются аграрии и фермеры, которые обеспечат дополнительное предложение валюты.

Что касается евро, наличный курс прогнозируется в пределах 51,0-51,5 грн, а на межбанке он вряд ли опустится ниже 50,5 грн. В то же время доллар, по прогнозу аналитика, будет сохранять восходящую тенденцию: наличный курс ожидается на уровне 43,25-43,75 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 26 февраля Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар снизился на 2 копейки, а евро остался без изменений.

Также валютные резервы НБУ в 2026 году останутся на высоком уровне благодаря ожидаемым во втором квартале траншам от ЕС и МВФ. Об этом сообщил экономист Александр Хмелевский, в госбюджете заложен среднегодовой курс 45,7 грн/долл., поэтому НБУ может проводить плавную девальвацию гривни.

Кроме этого, член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько заявила, что из-за давления на доллар на мировом рынке и достаточных резервов Украины гривня в краткосрочной перспективе может несколько укрепиться или оставаться в пределах узкого диапазона.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

