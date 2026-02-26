ВСУ разнесли цех завода, где производят 'Орешники': Генштаб раскрыл детали

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по поражению стратегических объектов врага.

Удар по Воткинскому заводу в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Зафиксировано разрушение на Воткинском заводе

Поражены РЛС в Джанкое и командные пункты, склады и районы скопления россиян

На Нефтегорском ГПЗ повреждены установки и резервуары

В ночь на 26 февраля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. На Воткинском заводе, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", зафиксированы разрушения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Джанкое на временно оккупированной территории Крыма Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2.

Также накануне украинские силы нанесли удары по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БПЛА возле Полтавки (ТОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского в Донецкой области.

Кроме того, зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага вблизи населенного пункта Ясное Солнце Брянской области РФ. Потери противника уточняются.

Результаты предыдущих ударов

По данным военных, на Воткинском заводе 20 февраля поражен производственный цех №22. Каково именно его назначение - официально не уточняется, однако по неподтвержденной информации, там могла происходить окончательная сборка ракет. Известно, что на предприятии производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М" и другие виды вооружения.

После поражения Нефтегорского газоперерабатывающего завода в Самарской области 21 февраля повреждены электроочистительная установка, две установки стабилизации газового конденсата и два вертикальных резервуара. На вражеском объекте зафиксирована утечка нефтепродуктов.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какая особенность удара ракет "Фламинго" по "Капустиному Яру" - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что полигон "Капустин Яр" является одним из ключевых объектов в России для испытания новейших ракет и ракетных технологий, а также для боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет.

По словам эксперта, хотя в России есть и другие подобные объекты, ни один из них не имеет такого масштаба и стратегического значения, как "Капустин Яр".

"Фактически, Украина в очередной раз показала всему миру, что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать... а точнее, что ею можно подтереть. Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по столь важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны, с повышенными рисками и фактической неработоспособностью", - подчеркнул он.

Удары ракетами "Фламинго" по России - последние новости

Как сообщал Главред, 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар вглубь территории РФ ракетами FP-5 "Фламинго". В результате атаки были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса и логистики противника. В частности, подтверждено попадание по оборонному предприятию "Воткинский завод" в Удмуртии.

По информации OSINT-канала Dnipro Osint, ракеты "Фламинго" попали непосредственно в производственные цеха предприятия. Отмечается, что завод расположен примерно в 1400 километрах от украинской границы.

Издание Defense Express сообщило, что удар украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" по АО "Воткинский завод" в Удмуртии мог стать рекордным по дальности боевого применения. По данным аналитиков, расстояние от границы Украины до цели превышает 1300 км, а с учетом возможного маневрирования и пусков из глубины территории дальность полета могла достигать 1600-1650 км и более.

