Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

Появление первого седого волоса часто становится неожиданным моментом. Многие реагируют инстинктивно - выдергивают его, чтобы "отложить" встречу с сединой. Однако и народная мудрость, и современная медицина единодушно предостерегают: этого делать не стоит.
Седина в народных верованиях
В культуре украинцев первые седые волосы имели особое значение. Как пишет Kurazh, их воспринимали не только как признак возраста, но и как символ опыта, защиты и удачи. Считалось, что они несут энергию счастья и благополучия.
Именно поэтому существовали суеверия, которые категорически запрещали трогать или вырывать такие волосы:
- Потеря счастья. Считалось, что первые седые пряди — это источник успеха. Если их удалить, человек рискует потерять свой характер.
- Потеря мудрости. Седина символизировала накопленные знания. Вырывание волоса могло означать потерю жизненной мудрости, которую человек приобрел годами.
В народных представлениях длительное сохранение первой седины обещало спокойную и обеспеченную жизнь. Если же она быстро исчезала, это могло быть знаком непростых времен.
Популярным было и убеждение: "выдернешь один — появится десять". Наука это отрицает, но само действие вредит волосяному фолликулу, что подтверждает практический смысл традиционного запрета.
Аргументы врачей
С точки зрения медицины выдергивание седых волосков не имеет никакого эффекта. Если клетки-меланоциты перестали производить пигмент, новый волос из той же луковицы все равно будет седым. Зато риски очевидны:
- в месте выдергивания остается микротравма, которая может стать источником инфекции;
- постоянное травмирование луковицы приводит к ее гибели, и на месте волоса появляется облысевший участок;
- повреждение одного фолликула негативно влияет на соседние клетки, ухудшая состояние других волосков.
Причины ранней седины
Чаще всего седина появляется после 35-40 лет. Но процесс может начаться раньше из-за наследственности, дефицита витамина B12, стрессов и нарушений работы щитовидной железы. Если родители рано седели, велика вероятность повторения у детей. Недостаток B12 может вызвать потерю пигментации, а гормональные сбои и нервные потрясения ускоряют появление седины.
Как замаскировать седину
Специалисты советуют не бороться с естественными изменениями, а грамотно их скрыть:
- Современные техники окрашивания, такие как балаяж или мелирование, помогают слить седину со светлыми прядями;
- Тонирование в пепельные и холодные блондовые оттенки делает седину незаметной и стильной;
- Специализированный уход - смягчающие маски и фиолетовые шампуни поддерживают здоровый вид и чистоту цвета.
Интересно, что около 10% людей старше 60 лет не имеют седины вовсе. Среди них - актрисы Сьюзан Сарандон и Сигурни Уивер, которые десятилетиями сохраняют естественный цвет волос благодаря наследственности.
