Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

Встреча с первым седым волосом - это событие, которое требует внимательного отношения, ведь оно имеет и символическое, и практическое значение.

https://glavred.info/fashion/vydergivat-pervye-sedye-volosy-kategoricheski-nelzya-kakova-prichina-10744274.html Ссылка скопирована

Почему нельзя вырывать седые волосы - как замаскировать седину/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя вырывать седые волосы

Что влияет на седину волос

Как лучше замаскировать седину

Появление первого седого волоса часто становится неожиданным моментом. Многие реагируют инстинктивно - выдергивают его, чтобы "отложить" встречу с сединой. Однако и народная мудрость, и современная медицина единодушно предостерегают: этого делать не стоит.

Если вам интересно узнать, возможно ли вернуть волосам естественный цвет, рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

видео дня

Седина в народных верованиях

В культуре украинцев первые седые волосы имели особое значение. Как пишет Kurazh, их воспринимали не только как признак возраста, но и как символ опыта, защиты и удачи. Считалось, что они несут энергию счастья и благополучия.

Именно поэтому существовали суеверия, которые категорически запрещали трогать или вырывать такие волосы:

Потеря счастья . Считалось, что первые седые пряди — это источник успеха. Если их удалить, человек рискует потерять свой характер.

. Считалось, что первые седые пряди — это источник успеха. Если их удалить, человек рискует потерять свой характер. Потеря мудрости . Седина символизировала накопленные знания. Вырывание волоса могло означать потерю жизненной мудрости, которую человек приобрел годами.

В народных представлениях длительное сохранение первой седины обещало спокойную и обеспеченную жизнь. Если же она быстро исчезала, это могло быть знаком непростых времен.

Популярным было и убеждение: "выдернешь один — появится десять". Наука это отрицает, но само действие вредит волосяному фолликулу, что подтверждает практический смысл традиционного запрета.

Аргументы врачей

С точки зрения медицины выдергивание седых волосков не имеет никакого эффекта. Если клетки-меланоциты перестали производить пигмент, новый волос из той же луковицы все равно будет седым. Зато риски очевидны:

в месте выдергивания остается микротравма, которая может стать источником инфекции;

постоянное травмирование луковицы приводит к ее гибели, и на месте волоса появляется облысевший участок;

повреждение одного фолликула негативно влияет на соседние клетки, ухудшая состояние других волосков.

Причины ранней седины

Чаще всего седина появляется после 35-40 лет. Но процесс может начаться раньше из-за наследственности, дефицита витамина B12, стрессов и нарушений работы щитовидной железы. Если родители рано седели, велика вероятность повторения у детей. Недостаток B12 может вызвать потерю пигментации, а гормональные сбои и нервные потрясения ускоряют появление седины.

Как замаскировать седину

Специалисты советуют не бороться с естественными изменениями, а грамотно их скрыть:

Современные техники окрашивания, такие как балаяж или мелирование, помогают слить седину со светлыми прядями;

Тонирование в пепельные и холодные блондовые оттенки делает седину незаметной и стильной;

Специализированный уход - смягчающие маски и фиолетовые шампуни поддерживают здоровый вид и чистоту цвета.

Интересно, что около 10% людей старше 60 лет не имеют седины вовсе. Среди них - актрисы Сьюзан Сарандон и Сигурни Уивер, которые десятилетиями сохраняют естественный цвет волос благодаря наследственности.

Читайте также:

Об источнике: Kurazh Kurazh — это украинское онлайн-издание, работающее под лозунгом "Media for inspiration" и охватывающее широкий спектр тем: новости мира, шоу-бизнес, моду, кулинарию, технологии, здоровье и лайфстайл. Сайт функционирует с 2022 года, публикует материалы в формате новостей, советов и эксклюзивных историй. Kurazh.org позиционирует себя как современное украинское медиа, ориентированное на сочетание информационной и развлекательной составляющей для широкой аудитории, с акцентом на вдохновение и культурные тренды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред