Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

Почему мы седеем раньше, чем ожидаем? Современная наука объясняет роль наследственности, нервного напряжения и возраста в потере пигмента волос.

Внезапное появление первого седого волоса часто вызывает панику. Мы привыкли воспринимать седину как признак старости, но иногда она появляется даже у двадцатилетних. Кто-то винит тяжелую работу и постоянный стресс, кто-то — "плохую" наследственность.

Где заканчивается влияние генов и начинается разрушительное действие стресса? Современная наука имеет четкие ответы на то, как именно обесцвечиваются волосы и возможно ли вернуть им естественный цвет. Главред объясняет.

Как формируется цвет волос

Как рассказывают на канале"Медицинский дневник", чтобы понять причину седины, нужно заглянуть внутрь волосяного фолликула. По своей природе волосы почти прозрачные. Цвет им придают специальные клетки — меланоциты.

Они производят пигмент меланин, который "впрыскивается" в волос во время его роста. Именно количество и тип меланина определяют, будут ли волосы темными, светлыми или рыжими.

Почему волосы теряют пигмент

С возрастом меланоциты постепенно истощаются. Стволовые клетки, которые должны их заменять, перестают работать или исчезают полностью.

когда пигмента становится меньше — волосы седеют;

когда меланин исчезает полностью — волосы становятся белыми.

Этот процесс является естественным, но скорость его протекания у каждого человека разная.

Генетика — главный фактор

Основным фактором появления седины является наследственность. Ученые идентифицировали ген IRF4, который отвечает за выработку и сохранение меланина.

Если ваши родители начали седеть рано, с вероятностью более 80% вы столкнетесь с этим в похожем возрасте.

Существует даже условное правило "50–50–50": к 50 годам примерно половина населения мира имеет около 50% седых волос.

Возраст появления седины также зависит от этнической принадлежности:

европеоиды — в среднем с 30–35 лет;

народы Азии — ближе к 40 годам;

люди африканского происхождения — часто после 45 лет.

Может ли стресс сделать седым за ночь

Истории о Марии-Антуанетте, которая якобы поседела за одну ночь перед казнью, — медицинский миф. Волосы, которые уже выросли, не могут внезапно изменить цвет.

Однако стресс действительно ускоряет поседение. Исследования Гарвардского университета показали: сильный стресс активирует симпатическую нервную систему, вызывая выброс норадреналина.

Это вещество заставляет стволовые клетки меланоцитов работать чрезмерно, из-за чего их запас истощается за считанные дни. Новые волосы, которые отрастают, уже не содержат пигмента.

Другие причины ранней седины

Кроме генетики и стресса, на цвет волос влияют:

Дефицит витаминов и микроэлементов

Недостаток витамина B12, железа, меди или цинка может блокировать синтез меланина.

Заболевания щитовидной железы

Гормональный дисбаланс нарушает обменные процессы в волосяных луковицах.

Окислительный стресс

Курение и загрязненный воздух способствуют накоплению в фолликулах перекиси водорода, которая буквально "отбеливает" волосы изнутри.

Можно ли вернуть естественный цвет

Долгое время считалось, что седина — процесс необратимый. Однако исследования 2020 года показали: на ранних этапах, если причина — именно стресс, поседение может быть частично обратимым.

При условии снижения психологической нагрузки и коррекции дефицитов некоторые волосы способны снова расти пигментированными.

Однако если причина — генетика или возрастная гибель стволовых клеток, никакие шампуни, добавки или "чудо-средства" не вернут цвет. В таком случае остается либо принять естественные изменения, что сейчас является трендом, либо прибегнуть к качественному окрашиванию.

