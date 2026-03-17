Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

- Простой способ экономии — убрать с крыши лишние конструкции
- Даже пустые крепления создают дополнительное сопротивление воздуху
Автомобилистам, которые хотят сократить расходы на топливо, советуют пересмотреть, что именно они возят на машине.
Один из самых простых способов — убрать с крыши лишние конструкции вроде багажников и боксов, если они не используются, пишет Express.
Такие элементы не только утяжеляют авто, но и ухудшают аэродинамику, из-за чего двигатель тратит больше топлива, особенно на высокой скорости.
Даже пустые крепления создают дополнительное сопротивление воздуху, а при движении по трассе это заметно увеличивает расход. Чем быстрее едет машина, тем сильнее проявляется этот эффект.
Важные советы
Эксперты также рекомендуют не захламлять багажник: лишний вес хоть и не всегда критичен, но в сумме влияет на экономичность. Кроме того, выгоднее объединять поездки — прогретый двигатель работает эффективнее, чем при частых коротких выездах с холодного старта.
Дополнительно помогает спокойный стиль вождения: плавное ускорение, движение на более высоких передачах и отсутствие резких манёвров позволяют снизить расход топлива без дополнительных затрат.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
