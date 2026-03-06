Каждая поездка станет экономной: как быстро уменьшить расход топлива в авто

Вы узнаете:
- Как можно экономить топливо во время поездок
- Что увеличивает расход топлива
За последние несколько дней в Украине существенно выросли цены на топливо. Из-за этого многие водители задумываются, какие привычки за рулем стоит изменить, чтобы экономить бензин во время каждой поездки.
Главред решил разобраться, как сократить расход топлива в авто.
Что незаметно увеличивает расход топлива
Издание Auto Swiat рассказывает, что критическую роль в процессе потребления топлива играет давление в колесах.
В частности, снижение показателя на 20% приводит к росту расхода топлива на 3-4%. Поэтому с весны до осени давление в шинах автомобиля нужно проверять раз в месяц.
Эксперты отмечают, что состояние воздушного фильтра и свечей зажигания влияют на производительность двигателя. Регулярная замена расходных материалов предотвращает пропуски зажигания и снижение показателей расхода топлива.
Как аэродинамика автомобиля влияет на расход топлива
Стоит добавить, что лишние элементы на кузове автомобиля создают дополнительное сопротивление воздуху и увеличивают нагрузку на двигатель. Даже багажник на крыше может повысить расход топлива на несколько процентов, в зависимости от скорости движения.
Во время быстрой езды открытые окна также существенно ухудшают аэродинамические свойства кузова. А каждые лишние 25 килограммов веса в багажнике повышают расход топлива на 1%.
Какая скорость позволяет сократить расход топлива
Эксперты рассказывают, что снижение скорости на магистрали со 130 до 120 км/ч позволяет существенно увеличить запас хода.
В то же время владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания советуют не игнорировать систему старт-стоп во время простоя в пробках.
"Выбор режима Eco и избегание чрезмерно высоких оборотов обеспечивают оптимальный режим работы техники", - говорится в сообщении.
Как экономить бензин в авто – видео:
