Каждая поездка станет экономной: как быстро уменьшить расход топлива в авто

Всего несколько правил помогут сократить расход топлива в несколько раз.

https://glavred.info/auto/kazhdaya-poezdka-stanet-ekonomnoy-kak-bystro-umenshit-rashod-topliva-v-avto-10746602.html Ссылка скопирована

Как экономить бензин во время поездок / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно экономить топливо во время поездок

Что увеличивает расход топлива

За последние несколько дней в Украине существенно выросли цены на топливо. Из-за этого многие водители задумываются, какие привычки за рулем стоит изменить, чтобы экономить бензин во время каждой поездки.

Главред решил разобраться, как сократить расход топлива в авто.

видео дня

Что незаметно увеличивает расход топлива

Издание Auto Swiat рассказывает, что критическую роль в процессе потребления топлива играет давление в колесах.

В частности, снижение показателя на 20% приводит к росту расхода топлива на 3-4%. Поэтому с весны до осени давление в шинах автомобиля нужно проверять раз в месяц.

Эксперты отмечают, что состояние воздушного фильтра и свечей зажигания влияют на производительность двигателя. Регулярная замена расходных материалов предотвращает пропуски зажигания и снижение показателей расхода топлива.

Как аэродинамика автомобиля влияет на расход топлива

Стоит добавить, что лишние элементы на кузове автомобиля создают дополнительное сопротивление воздуху и увеличивают нагрузку на двигатель. Даже багажник на крыше может повысить расход топлива на несколько процентов, в зависимости от скорости движения.

Во время быстрой езды открытые окна также существенно ухудшают аэродинамические свойства кузова. А каждые лишние 25 килограммов веса в багажнике повышают расход топлива на 1%.

Какая скорость позволяет сократить расход топлива

Эксперты рассказывают, что снижение скорости на магистрали со 130 до 120 км/ч позволяет существенно увеличить запас хода.

В то же время владельцам машин с двигателями внутреннего сгорания советуют не игнорировать систему старт-стоп во время простоя в пробках.

"Выбор режима Eco и избегание чрезмерно высоких оборотов обеспечивают оптимальный режим работы техники", - говорится в сообщении.

Как экономить бензин в авто – видео:

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред