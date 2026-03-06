Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе

Чтобы приготовить вкусный ужин из простых ингредиентов, не обязательно часами стоять у плиты после работы. Главред узнал, как приготовить ужин на всю семью за считанные минуты.
Рецептом такого блюда из картофеля и куриного филе в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Ужин без заморочек — рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 400 г
- Помидор 1 шт.
- Картофель 2 шт.
- Сметана 3 ст. л.
- Яйца 4 шт.
- Твердый сыр
- Консервированная кукуруза полбанки
Смазываем форму для выпечки маслом, выкладываем в нее тонко нарезанный картофель и подсаливаем. Далее смешиваем в миске сметану, сыр, яйца и нарезанное кубиками куриное филе. Выливаем массу поверх картофеля.
После этого выкладываем на начинку нарезанные кружочками помидоры и выкладываем кукурузу. Выпекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и допекаем ужин еще 25 минут. За 10 минут до готовности посыпаем блюдо сыром.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ужин без заморочек:
@gotuyemo_v_kayf Вкусный ужин без заморочек?? Сохраняйте, точно пригодится! Ингредиенты: Филе курицы - 400 г Помидор - 1 шт Картофель - 2 шт Сметана - 3 ст.л Яйца - 4 шт Твердый сыр по вкусу Кукуруза консервированная - 0,5 банки Соль/перец по вкусу Приготовление: Форму смазываем маслом. Выкладываем тонко нарезанный картофель и солим. Нарезаем куриную грудку на кусочки и готовим заправку. В миске смешиваем яйца, сметану, сыр, солим и перчим. Отправляем массу в форму. Сверху выкладываем помидоры и кукурузу. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 25 минут. За 10 минут до готовности посыпаем твердым сыром. Приятного аппетита ❤️ #рецепты#ужин#рецепт#эстетика#обед♬ Oui, oui, oui, oui - Sacha Distel
