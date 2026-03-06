Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе

Рецепт фантастически вкусного и сытного ужина.

Шикарный ужин из куриного филе

Чтобы приготовить вкусный ужин из простых ингредиентов, не обязательно часами стоять у плиты после работы. Главред узнал, как приготовить ужин на всю семью за считанные минуты.

Рецептом такого блюда из картофеля и куриного филе в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Ужин без заморочек — рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 400 г

Помидор 1 шт.

Картофель 2 шт.

Сметана 3 ст. л.

Яйца 4 шт.

Твердый сыр

Консервированная кукуруза полбанки

Смазываем форму для выпечки маслом, выкладываем в нее тонко нарезанный картофель и подсаливаем. Далее смешиваем в миске сметану, сыр, яйца и нарезанное кубиками куриное филе. Выливаем массу поверх картофеля.

После этого выкладываем на начинку нарезанные кружочками помидоры и выкладываем кукурузу. Выпекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и допекаем ужин еще 25 минут. За 10 минут до готовности посыпаем блюдо сыром.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

