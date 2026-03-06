Укр
Читать на украинском
  Новости
  Рецепты

Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе

Анна Косик
6 марта 2026, 14:03
Рецепт фантастически вкусного и сытного ужина.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
ужин из филе
Шикарный ужин из куриного филе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы приготовить вкусный ужин из простых ингредиентов, не обязательно часами стоять у плиты после работы. Главред узнал, как приготовить ужин на всю семью за считанные минуты.
Рецептом такого блюда из картофеля и куриного филе в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Ужин без заморочек — рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе 400 г
  • Помидор 1 шт.
  • Картофель 2 шт.
  • Сметана 3 ст. л.
  • Яйца 4 шт.
  • Твердый сыр
  • Консервированная кукуруза полбанки

Смазываем форму для выпечки маслом, выкладываем в нее тонко нарезанный картофель и подсаливаем. Далее смешиваем в миске сметану, сыр, яйца и нарезанное кубиками куриное филе. Выливаем массу поверх картофеля.

видео дня

После этого выкладываем на начинку нарезанные кружочками помидоры и выкладываем кукурузу. Выпекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и допекаем ужин еще 25 минут. За 10 минут до готовности посыпаем блюдо сыром.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ужин без заморочек:

@gotuyemo_v_kayf Вкусный ужин без заморочек?? Сохраняйте, точно пригодится! Ингредиенты: Филе курицы - 400 г Помидор - 1 шт Картофель - 2 шт Сметана - 3 ст.л Яйца - 4 шт Твердый сыр по вкусу Кукуруза консервированная - 0,5 банки Соль/перец по вкусу Приготовление: Форму смазываем маслом. Выкладываем тонко нарезанный картофель и солим. Нарезаем куриную грудку на кусочки и готовим заправку. В миске смешиваем яйца, сметану, сыр, солим и перчим. Отправляем массу в форму. Сверху выкладываем помидоры и кукурузу. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 25 минут. За 10 минут до готовности посыпаем твердым сыром. Приятного аппетита ❤️ #рецепты#ужин#рецепт#эстетика#обед♬ Oui, oui, oui, oui - Sacha Distel

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт ужин рецепты
