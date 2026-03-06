МИД обратился к украинцам с срочным заявлением из-за скандала в Венгрии

Что известно:
- В Венгрии задержали украинских инкассаторов
- Украина призывает украинцев воздержаться от поездки в Венгрию
Венгрия похитила семерых граждан Украины. Киев обратился к украинцам с срочным заявлением. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
МИД призывает воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать безопасность.
"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", - говорится в сообщении.
Также Украина просит украинский и европейский бизнес обратить внимание на угрозы похищения имущества на территории Венгрии.
Захват сотрудников Ощадбанка в Будапеште - что известно
Как писал Главред, в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности.
Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.
В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинских консулов до сих пор не допустили к семи гражданам Украины, которые были "захвачены в заложники" в Будапеште. Украина требует немедленного освобождения граждан.
После этого премьер-министр Виктор Орбан выдвинул новый ультиматум Украине. Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".
Ультиматумы Венгрии и Словакии из-за нефтепровода "Дружба" - мнение эксперта
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее заявлял, что Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок.
По его словам, объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.
"Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными", - добавил он.
