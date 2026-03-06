МИД обратился к украинцам с срочным заявлением из-за скандала в Венгрии

Украинцев призывают воздержаться от поездок в Венгрию.

Украинцев призывают не ехать в Венгрию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Венгрии задержали украинских инкассаторов

Украина призывает украинцев воздержаться от поездки в Венгрию

Венгрия похитила семерых граждан Украины. Киев обратился к украинцам с срочным заявлением. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

МИД призывает воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать безопасность.

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", - говорится в сообщении.

Также Украина просит украинский и европейский бизнес обратить внимание на угрозы похищения имущества на территории Венгрии.

Захват сотрудников Ощадбанка в Будапеште - что известно

Как писал Главред, в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности.

Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинских консулов до сих пор не допустили к семи гражданам Украины, которые были "захвачены в заложники" в Будапеште. Украина требует немедленного освобождения граждан.

После этого премьер-министр Виктор Орбан выдвинул новый ультиматум Украине. Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Кто такой Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Ультиматумы Венгрии и Словакии из-за нефтепровода "Дружба" - мнение эксперта

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее заявлял, что Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок.

По его словам, объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

"Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными", - добавил он.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

