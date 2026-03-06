Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Виталий Кирсанов
6 марта 2026, 17:52
Документ устанавливает обязательное проведение минуты молчания по всей стране как символа благодарности, уважения и памяти о погибших.
Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00
Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Кратко:

  • Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00
  • Ежедневная минута молчания в Украине уже проводится с весны 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет проведение общенациональной минуты молчания как обязательного ежедневного мероприятия на государственном уровне. Информация об этом опубликована на сайте Верховная Рада Украины.

Документ устанавливает обязательное проведение минуты молчания по всей стране как символа благодарности, уважения и памяти о погибших.

видео дня

Память будут чтить в частности:

  • военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших при защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, которые стали жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложена обязанность организовывать оповещение на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях, находящихся в их управлении.

Кроме того, информировать о начале минуты молчания должны и средства массовой информации независимо от формы собственности.

Также законом предусмотрено ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности трагедии Голодомор 1932-1933 годов. Памятные мероприятия будут проходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.

Стоит отметить, что ежедневная минута молчания в Украине уже проводится с весны 2022 года. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 16 марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

Минута молчания в Украине

Во всех городах Украины хотят проводить минуту молчания по людям, которых убила Россия во время полномасштабной войны. Граждан, которые будут игнорировать это правило, предлагают штрафовать. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины.

В Украине для общин создали справочник с инструкцией по внедрению общенациональной минуты молчания. В руководстве отмечается, что общенациональная минута молчания чествует всех погибших, независимо от политических взглядов и вероисповедания, и не может быть окрашена идеологиями.

Ранее российский посол Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН прервал минуту молчания в память об украинцах, погибших в результате развязанной Россией войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф Владимир Зеленский штрафы минута молчания новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактику

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактику

19:10Мнения
РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:35Украина
Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Последние новости

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

19:21

Свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу: детали

19:10

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактикумнение

19:03

22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:59

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

18:56

Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

18:35

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

Реклама
17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

17:51

Человек, готовящийся к концу света, сделал тревожное заявление: чего опасаться

17:50

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

17:41

На любую весеннюю погоду: что обувать весной 2026Видео

17:34

Путин "подставляет" Трампа: в The Washington Post узнали о помощи РФ Ирану

17:09

Как кошки показывают хозяевам любовь: жесты, о которых не думают

16:56

Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

16:36

Будет как с картинки: чем подкормить морковь весной для хорошего урожаяВидео

16:34

Атакуют с двух направлений: оккупанты наступают к центру Гришино

16:33

Какое старое название города Хмельницкий: о нем уже не помнят даже местные

Реклама
16:23

Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщилаВидео

16:20

Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностямиФото

16:18

Кейт Миддлтон сменила королевские драгоценности на серьги за 50 долларов

16:14

В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

16:11

Мороз еще не сдается: в Тернопольской области ожидаются температурные качели

16:02

"Как последняя тряпка": Леся Никитюк растрогала в день рождения мамы

15:37

США разрешили Индии покупать российскую нефть: названы угрозы такого решения

15:29

Какой водой нужно умыться 7 марта: приметы в праздник 7 марта

15:29

НАБУ сохранило схемы на энергорынке, – экс-прокурор САП сделал предположение, что Бюро расчищает рынок под своих

15:21

Можно ли слушать музыку в Великий пост: священник поставил точку в вопросеВидео

15:20

Почему 7 марта нужно посвятить очищению души: какой церковный праздник

15:16

Пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку: что он сделалВидео

14:57

МИД обратился к украинцам с срочным заявлением из-за скандала в Венгрии

14:46

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

14:42

Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: полиция начала расследование

14:33

Как раньше удаляли волосы на теле: ужасные советские и средневековые методы

14:17

Раз-два и готово: изысканный бюджетный салат из свеклыВидео

14:09

Теплый или холодный оттенок - как помада меняет цвет зубов

14:03

Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе

13:47

Каждая поездка станет экономной: как быстро уменьшить расход топлива в автоВидео

Реклама
13:42

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - недоразумение, Рыбам - успех

13:30

"Я больше не верю": Елена Тополя высказалась о любви после развода

13:29

Мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов: как так вышло

13:28

Как избежать запаха пота и желтых пятен на одежде: эффективные способы борьбы

13:11

Продавцы изменили цены: сколько в Украине стоят цветы перед 8 марта

12:58

Экономика продержится немного дольше: эксперт сказал, что отсрочит крах РФ

12:46

Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военныхФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

12:24

"Мне страшно": Маша Машкова резко высказалась о ТрампеВидео

12:12

Секрет сочных котлет: какие популярные ингредиенты испортят даже лучшее мясо

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять