Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00

Ежедневная минута молчания в Украине уже проводится с весны 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет проведение общенациональной минуты молчания как обязательного ежедневного мероприятия на государственном уровне. Информация об этом опубликована на сайте Верховная Рада Украины.

Документ устанавливает обязательное проведение минуты молчания по всей стране как символа благодарности, уважения и памяти о погибших.

Память будут чтить в частности:

военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших при защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, которые стали жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания будет проходить ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложена обязанность организовывать оповещение на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях, находящихся в их управлении.

Кроме того, информировать о начале минуты молчания должны и средства массовой информации независимо от формы собственности.

Также законом предусмотрено ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности трагедии Голодомор 1932-1933 годов. Памятные мероприятия будут проходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.

Стоит отметить, что ежедневная минута молчания в Украине уже проводится с весны 2022 года. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 16 марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

Минута молчания в Украине

Во всех городах Украины хотят проводить минуту молчания по людям, которых убила Россия во время полномасштабной войны. Граждан, которые будут игнорировать это правило, предлагают штрафовать. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины.

В Украине для общин создали справочник с инструкцией по внедрению общенациональной минуты молчания. В руководстве отмечается, что общенациональная минута молчания чествует всех погибших, независимо от политических взглядов и вероисповедания, и не может быть окрашена идеологиями.

Ранее российский посол Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН прервал минуту молчания в память об украинцах, погибших в результате развязанной Россией войны.

