Украинцев могут начать штрафовать в определенный час: какая причина

В Украине предлагают установить новую административную ответственность.

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Штраф за игнорирование минуты молчания / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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На сайте Кабинета Министров Украины появилась новая петиция

Автор предлагает ввести минуту молчания во всех городах Украины

За ее игнорирование предлагают ввести штрафы

Во всех городах Украины хотят проводить минуту молчания по людям, которых убила страна-агрессор Россия во время полномасштабной войны. Граждан, которые будут игнорировать это правило, предлагают штрафовать. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины.

Так, автор петиции Павел Сиващенко предлагает, чтобы гимн проигрывался в громкоговорителях, которые установлены по всей стране. Это будет способствовать тому, что почтение погибшим во время вооруженной агрессии воинам и гражданским людям будут отдавать все граждане.

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По мнению мужчины, это поможет продемонстрировать единство украинского народа и сформируется новый уровень уважения к жертвам войны.

"Этой петицией сообщество неравнодушных украинцев требует сделать минуту молчания "тотальной и неотвратимой", чтобы "каждый утюг" в Украине в каждом населенном пункте Украины "говорил": остановись, почти память павших за Украину", - говорится в тексте петиции.

В то же время, за публичное игнорирование минуты молчания автор предлагает установить административную ответственность, то есть - штрафовать нарушителя.

"Разработать нормативно-правовую базу для введения административной ответственности (денежных штрафов) за публичное игнорирование минуты молчания (за исключением неотложных государственных или коммунальных служб, других неотложных категорий)", - говорится в петиции.

Стоит добавить, что по состоянию на 14 июля из необходимых 25 тысяч голосов петиция получила 554.

Штрафы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары.

Также известно, что украинцы могут получить штраф, если они затянули с вклеиванием фотографии в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет и не уложились в нужные сроки.

Кроме того, в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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