Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

За одно серьезное нарушение, о котором многие могут даже не задумываться, могут выписать штраф.

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Украинцам выписывают штрафы за "неправильные" паспорта/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое нарушение делает паспорт недействительным

Какой штраф придется заплатить за это нарушение

Украинцы могут получить штраф, если они затянули с вклеиванием фотографии в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет и не уложились в нужные сроки.

На выполнение такого требования, согласно законодательству, отводится срок в один месяц после того, как исполнится 25 или 45 лет. Если же в течение этого срока не вклеить новую фотографию в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, то документ будет считаться недействительным и владельцу/владелице паспорта грозит штраф от 17 до 51 грн.

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В то же время, как пояснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка бессрочный. То есть никто не имеет права принуждать человека обменивать ее на ID-карту. Но есть несколько исключений. Так, если человек не вклеил новое фото в паспорт в течение отведенного на это месяца после достижения им упомянутого выше возраста, то паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Также причиной, по которой могут выдать ID-карту, является проведение замены паспорта образца 1994 года, если документ был потерян - например, его украли, он был испорчен, а также если была изменена фамилия или другие данные владельца документа.

Штрафы в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, штрафы взлетели в 100 раз - популярное нарушение ПДД будет стоить баснословных денег. В Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без соответствующей категории водительского удостоверения.

Также ранее сообщалось, что на дорогах проводят проверки - за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи. Инспекторы начали выписывать огромные штрафы за нарушение 164 статьи.

Напомним, большинство не знает о наказании - за что украинцев могут оштрафовать среди улицы. Неосторожность в общественных местах может обернуться штрафом.

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