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В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

Ангелина Подвысоцкая
6 июля 2025, 21:59
143
Законопроект предусматривает меры по созданию новой ипотечной и арендной инфраструктуры.
жилье, недвижимость, квартиры
В Украине проведут жилищную реформу / коллаж УНИАН

Что известно:

  • В Украине планируют провести жилищную реформу
  • В Раде зарегистрировали ключевой законопроект

В Украине хотят модернизировать устаревшие системы управления жилым фондом. В Раде зарегистрировали ключевой законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", готовясь к реформе. Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что документ получил положительное заключение профильного комитета. Это значит, что скоро его могут рассмотреть в парламенте. Ожидается, что благодаря этой реформе граждане смогут решать жилищные вопросы, будь то аренда или покупка недвижимости.

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Нардеп Елена Шуляк заявила, что сейчас более 600 тысяч человек ожидают предоставления жилья без реальных перспектив его получить. Также недостаточной остается государственная ипотечная поддержка для внутренне перемещенных лиц.

В стране в принципе отсутствует система социальной аренды и маневренный жилфонд. Большая часть жилья устаревшая. Ситуацию усугубила и война, в ходе которой были разрушены дома.

Законопроект предусматривает меры по созданию новой ипотечной и арендной инфраструктуры:

  • льготные условия ипотечного кредитования;
  • компенсационные механизмы при покупке жилья;
  • возможность аренды с последующим выкупом;
  • жилищный лизинг.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.

Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.

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