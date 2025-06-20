ВПЛ получат ряд выплат: какая помощь будет доступна в июле

Государство частично компенсирует внутренне перемещенным лицам некоторые расходы.

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На какую помощь могут рассчитывать внутренне перемещенные лица / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В июле ВПЛ могут оформить выплаты на проживание

Государство компенсирует ВПЛ часть средств за аренду жилья

Дети ВПЛ имеют право на ряд льгот

Граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица(ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. Об этом говорится на сайте государственных онлайн-услуг "Дія".

В частности государство ежемесячно выделяет по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

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"Средства перечисляют на карточку еПоддержка, а тратить их можно без ограничений - рассчитываться за товары и услуги, снимать наличные или помогать ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме этого внутренне перемещенные лица, которые тратят на аренду жилья более 20% от своих официальных доходов, могут получить частичную компенсацию. Субсидию можно оформить в органах соцзащиты по месту учета.

Для тех граждан со статусом ВПЛ, чье жилье повреждено в результате боевых действий, действует программа "еВідновлення". Заявку на компенсацию средств, потраченных на ремонт домов, можно подать через портал "Дія", или же ЦНАП.

Право на льготы в Украине имеют и дети ВПО. В частности речь идет о:

право на первоочередное зачисление в детские сады и школы;

обеспечение бесплатным питанием в учебных заведениях;

бесплатном отдыхе и оздоровлении;

льготное поступление в высшие учебные заведения;

бесплатное обучение в некоторых вузах или скидки на оплату;

право на социальную стипендию и бесплатное проживание в общежитиях для студентов ВПЛ.

Что касается медицинских услуг, то государство гарантирует доступ к бесплатной медицине всем ВПЛ в любом регионе Украины. Также люди с хроническими заболеваниями могут воспользоваться программой "Доступные лекарства для ВПЛ".

Выплаты и льготы для ВПЛ в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Правительстве согласовали предложение Министерства социальной политики по реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидий внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины расширил перечень лиц, которые могут получить услуги поддержанного проживания и стационарного ухода. Отныне воспользоваться такими услугами смогут не только люди с инвалидностью с V группой двигательной активности, но и те, кому установлена IV группа. В частности, это касается внутренне перемещенных лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Накануне стало известно, что переселенцы обязаны были вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи.

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