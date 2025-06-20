Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня

Для пользователей тарифов условия останутся неизменными.

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Киевстар закрывает некоторые тарифы / коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Коротко:

Киевстар закрывает 9 своих тарифов

Их еще можно подключить до 24 июня

25 июня Киевстар запустит линейку новых тарифов

Мобильный оператор Киевстар анонсировал закрытие ряда своих тарифов. Однако, недоступными они станут только для подключения. Действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Об этом сообщается на сайте Киевстар.

Известно, что закрытие некоторых тарифов назначено на 25 июня и будет касаться как тарифов предоплаты, так и контрактных. В то же время, возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется до 24 июня.

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"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и предоплаты, включая тарифы Все вместе. Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", - говорится в сообщении.

Какие тарифы Киевстар закрывает для подключения:

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила;

LOVE UA Магнит Контракт;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Успех Контракт;

ВСЕ ВМЕСТЕ Насыщенность;

ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;

ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.

Стоит добавить, что вскоре Киевстар запустит линейку новых тарифов. Что о них известно:

Они будут называться "Все вместе".

Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.

Условия новых тарифов будут опубликованы 25 июня.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее оператор мобильной связи Киевстар обновлял условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах предоплаты.

Мобильный оператор lifecell с 11 июня повысил стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. В частности, стоимость одного международного SMS увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.

В то же время, еще один мобильный оператор сообщал, что абоненты предоплаты и контракта смогут бесплатно звонить на один выбранный номер Киевстар, даже если их тариф не оплачен. Это означает, что связь будет доступна независимо от баланса.

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Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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