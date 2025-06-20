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Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня

Мария Николишин
20 июня 2025, 10:39
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Для пользователей тарифов условия останутся неизменными.
Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня
Киевстар закрывает некоторые тарифы / коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Коротко:

  • Киевстар закрывает 9 своих тарифов
  • Их еще можно подключить до 24 июня
  • 25 июня Киевстар запустит линейку новых тарифов

Мобильный оператор Киевстар анонсировал закрытие ряда своих тарифов. Однако, недоступными они станут только для подключения. Действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Об этом сообщается на сайте Киевстар.

Известно, что закрытие некоторых тарифов назначено на 25 июня и будет касаться как тарифов предоплаты, так и контрактных. В то же время, возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется до 24 июня.

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"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и предоплаты, включая тарифы Все вместе. Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", - говорится в сообщении.

Какие тарифы Киевстар закрывает для подключения:

  • LOVE UA Свет;
  • LOVE UA Сила;
  • LOVE UA Магнит Контракт;
  • LOVE UA Свет Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Успех Контракт;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Насыщенность;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.

Стоит добавить, что вскоре Киевстар запустит линейку новых тарифов. Что о них известно:

  • Они будут называться "Все вместе".
  • Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.
  • Условия новых тарифов будут опубликованы 25 июня.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее оператор мобильной связи Киевстар обновлял условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах предоплаты.

Мобильный оператор lifecell с 11 июня повысил стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. В частности, стоимость одного международного SMS увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.

В то же время, еще один мобильный оператор сообщал, что абоненты предоплаты и контракта смогут бесплатно звонить на один выбранный номер Киевстар, даже если их тариф не оплачен. Это означает, что связь будет доступна независимо от баланса.

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Что известно о Киевстар?

ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.

12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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