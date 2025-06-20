Киевстар закрывает сразу несколько тарифов: что нужно сделать до 24 июня

Коротко:
- Киевстар закрывает 9 своих тарифов
- Их еще можно подключить до 24 июня
- 25 июня Киевстар запустит линейку новых тарифов
Мобильный оператор Киевстар анонсировал закрытие ряда своих тарифов. Однако, недоступными они станут только для подключения. Действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Об этом сообщается на сайте Киевстар.
Известно, что закрытие некоторых тарифов назначено на 25 июня и будет касаться как тарифов предоплаты, так и контрактных. В то же время, возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется до 24 июня.
"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и предоплаты, включая тарифы Все вместе. Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", - говорится в сообщении.
Какие тарифы Киевстар закрывает для подключения:
- LOVE UA Свет;
- LOVE UA Сила;
- LOVE UA Магнит Контракт;
- LOVE UA Свет Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт;
- LOVE UA Успех Контракт;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Насыщенность;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.
Стоит добавить, что вскоре Киевстар запустит линейку новых тарифов. Что о них известно:
- Они будут называться "Все вместе".
- Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.
- Условия новых тарифов будут опубликованы 25 июня.
Мобильная связь в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ранее оператор мобильной связи Киевстар обновлял условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах предоплаты.
Мобильный оператор lifecell с 11 июня повысил стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. В частности, стоимость одного международного SMS увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.
В то же время, еще один мобильный оператор сообщал, что абоненты предоплаты и контракта смогут бесплатно звонить на один выбранный номер Киевстар, даже если их тариф не оплачен. Это означает, что связь будет доступна независимо от баланса.
Читайте также:
- Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего
- Цены на бензин могут подскочить до 65 грн/л: к чему готовиться
- Цена на доллар выросла: НБУ объявил курс валют на 20 июня
Что известно о Киевстар?
ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.
12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред