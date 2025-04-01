Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

Главное:
- Киевстар обновляет условия дневного пакета и звонков за границу
- Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день
С 8 апреля оператор мобильной связи Киевстар обновляет условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки.
Как сообщили в компании, в тарифе Максимальный Безлим 2019 тарифные минуты будут действовать не только на другие мобильные сети Украины, и на номера Польши и Италии, но и на номера еще 11 стран: Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.
"В тарифе ТВІЙ Максимум 2023 тарифные минуты будут действовать для такого же перечня стран, но для звонков на номера Израиля, Китая и Узбекистана будут действовать стандартные международные тарифы", - говорится в сообщении.
Обновляются условия дневного пакета в тарифах LOVE UA База, LOVE UA Свет 2023 и Максимальный Безлим 2019. В них оплата за день снимается только, если абонент пропустил основную оплату тарифа. В таком случае человек получит до конца суток безлим интернет без ограничения скорости и безлим звонки в сети Киевстар.
"Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на Киевстар и все входящие, а безлим интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета составит 30 грн/день", - сообщили в Киевстаре.
Мобильная связь в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с 1 апреля оператор связи Vodafone предлагает бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.
Ранее стало известно, что Киевстар объявил о важных обновлениях в тарифах. С 28 февраля 2025 года изменились условия услуги "Мы вместе", которая позволяет оставаться на связи даже без средств на счету.
Накануне сообщалось, что компания lifecell внедрила постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысил стоимость тарифов в среднем на 34%.
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Что известно о Киевстар?
ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.
12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".
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