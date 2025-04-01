Вечные друзья с Россией: Китай хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

Что сказал Ван И:
- Китай продолжает стратегическое сотрудничество с Россией
- В КНР не видят в налаживании связей США и РФ ничего плохого
- Пекин готов содействовать урегулированию "конфликта в Украине"
Глава МИД Китая Ван И заявил, что принцип "навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества со страной-агрессором Россией.
Об этом он сказал в интервью росСМИ во время трехдневного визита в Москву для переговоров о стратегическом сотрудничестве. Представитель КНР отметил, что сегодня великие державы обязаны выступать стабилизирующими факторами, поэтому Китай видит в улучшении отношений РФ и США только позитив.
Ван И также прокомментировал возможные мирные переговоры по окончанию войны в Украине. По его мнению, переговоры о прекращении огня уже дали свои результаты и должны продолжаться несмотря на любые разногласия или сложную ситуацию на фронте.
"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном итоге приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, которое позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире", - заявил он.
При этом Китай готов сыграть свою роль в урегулировании "конфликта в Украине".
Позиция Китая по войне в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что Китай приветствует намерения администрации Дональда Трампа способствовать скорейшему завершению "украинского кризиса" и готов сотрудничать с США. Однако единственным реальным путем к миру Пекин считает диалог и переговоры.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что в вопросе войны в Украине Китай придерживается трех ключевых принципов, которые регулярно озвучивал ранее: никакого расширения поля боя, никакой эскалации боевых действий и никакой эскалации, которая может привести к усилению огня.
Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.
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Кто такой Ван И?
Ван И - китайский дипломат, министр иностранных дел КНР с марта 2013 до декабря 2022 года и с июля 2023 года. С 1 января 2023 года также занимает должность председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК, что в иерархии выше главы МИД Китая, пишет Википедия.
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