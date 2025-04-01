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Вечные друзья с Россией: Китай хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

Анна Косик
1 апреля 2025, 11:47
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Китай не настроен разрывать договор с РФ о дружбе.
Переговоры Украины и России, Ван и
В Китае считают, что для завершения войны нужно убрать ее "первопричины" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Ван И:

  • Китай продолжает стратегическое сотрудничество с Россией
  • В КНР не видят в налаживании связей США и РФ ничего плохого
  • Пекин готов содействовать урегулированию "конфликта в Украине"

Глава МИД Китая Ван И заявил, что принцип "навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества со страной-агрессором Россией.

Об этом он сказал в интервью росСМИ во время трехдневного визита в Москву для переговоров о стратегическом сотрудничестве. Представитель КНР отметил, что сегодня великие державы обязаны выступать стабилизирующими факторами, поэтому Китай видит в улучшении отношений РФ и США только позитив.

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Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Ван И также прокомментировал возможные мирные переговоры по окончанию войны в Украине. По его мнению, переговоры о прекращении огня уже дали свои результаты и должны продолжаться несмотря на любые разногласия или сложную ситуацию на фронте.

"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном итоге приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, которое позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире", - заявил он.

При этом Китай готов сыграть свою роль в урегулировании "конфликта в Украине".

Позиция Китая по войне в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Китай приветствует намерения администрации Дональда Трампа способствовать скорейшему завершению "украинского кризиса" и готов сотрудничать с США. Однако единственным реальным путем к миру Пекин считает диалог и переговоры.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что в вопросе войны в Украине Китай придерживается трех ключевых принципов, которые регулярно озвучивал ранее: никакого расширения поля боя, никакой эскалации боевых действий и никакой эскалации, которая может привести к усилению огня.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.

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Кто такой Ван И?

Ван И - китайский дипломат, министр иностранных дел КНР с марта 2013 до декабря 2022 года и с июля 2023 года. С 1 января 2023 года также занимает должность председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК, что в иерархии выше главы МИД Китая, пишет Википедия.

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война в Украине КНР Дональд Трамп Си Цзиньпин мирные переговоры
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