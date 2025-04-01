Мощный удар ВСУ на востоке: уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой

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- Отражены атаки армии РФ на нескольких направлениях
- На Покровском направлении РФ атакует с единичным применением техники
За прошедшие сутки, 31 марта 2025 года, вражеская армия атаковала оборонительные укрепления Сил обороны Украины на нескольких направлениях, атаки отражены.
В Волчанске, на Харьковском направлении, потерь позиций не допущено. Противник основные усилия сосредотачивал на поддержании боеспособности передовых подразделений - перемещал дополнительный личный состав и эвакуировал своих раненых, говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки войск Хортица.
Отмечается, что на Купянском направлении пехотные атаки врага успешно отражены возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызово. Противник вновь пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения.
"На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Новомихайловка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина, Колодязи и Торское. Штурмовые действия врага отбиты. Также противник безуспешно вел наступательные действия в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.
На Северском направлении наши защитники не допустили ухудшения тактического положения возле Ивано-Дарьевки и Белогоровки. После нанесения огневого поражения враг отступил.
Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях противник проводил штурмовые действия различной интенсивности в районах Предтечино, Часова Яра и Торецка. Потерь позиций не допущено. В направлении Александрополя враг совершил атаку с задействованием БМП и МТ-ЛБ. В результате боя наши защитники уничтожили вражескую технику.
"На Покровском направлении армия агрессора продолжает атаковать с единичным применением техники. Наступательные действия различной интенсивности произошли в районах Елизаветовки, Новоукраинки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки, Богдановки, Алексеевки и Андреевки. Для перемещения своего личного состава на передовые позиции и в районы сосредоточения противник активно применял девять единиц бронетехники и три легковых автомобиля. Вследствие своевременного выявления вражеской техники наши защитники нанесли огневое поражение. Как результат, потери противника - 31 военный, 10 единиц бронетехники: уничтожены три танка и четыре бронемашины, а также две машины. Еще один вражеский танк поврежден. Силы обороны не допустили потерь позиций", - сказано в сводке.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать наши оборонительные порядки в районе Константинополя, Разлива и Бурлацкого. Атаки успешно отражены.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.
Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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