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Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

Анна Ярославская
26 февраля 2025, 08:46
69
Также российская армия наступала в Харьковской области и достигла определенных успехов.
Новоочеретоватое, карта
​ Новоочеретоватое оккупировано / Коллаж: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

  • Военные РФ оккупировали Новоочеретоватое
  • Оккупанты продвинулись возле Преображенки и в Тополях

Российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Как сообщили аналитики мониторингового канала DeepState ночью 26 февраля, ВС РФ удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого сообщалось лишь днем ранее.

видео дня
Новоочеретоватое на карте
Новоочеретоватое на карте / deepstatemap

В Донецкой области россияне продвинулись возле поселка Преображенка.

Также российская армия наступала в Харьковской области, где фиксируется продвижение в Тополях.

"Враг оккупировал Новоочеретоватое, а также продвинулся возле Преображенки и в Тополях", — говорится в сообщении.

Преображенка на карте
Преображенка на карте / deepstatemap
Тополи на карте
Тополи на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред 25 февраля, российские войска продвинулись на Покровском направлении и оккупировали село Запорожье в Донецкой области. Однако общая оборонительная инициатива в этом районе остается за Силами обороны Украины.

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в Часовом Яру противник атакует как в лоб и использует малые пехотные группы.

"Часов Яр разрушается, но уничтожается много вражеской пехоты, много солдат РФ кладут за непонятные цели свою жизнь, а наши ребята отражают их атаки, штурмы, которые происходят ежедневно. Оккупанты атакуют как в лоб, так и используют малые пехотные группы. Также противник пытается применять механизированную технику", - отметил Полухин.

Военнослужащий ВСУ Иван Варченко заявил, что Россия пытается как можно больше выторговать для себя в возможном переговорном процессе, поэтому устанавливает постоянные дедлайны по захвату украинских городов. Покровск в этом плане не является исключением.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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