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Оккупанты спешат захватить Покровск перед возможными переговорами - военный

Мария Николишин
21 февраля 2025, 22:03
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Оккупанты уже готовят пропагандистские тезисы о том, что все цели так называемой российской спецоперации достигнуты.
Оккупанты спешат захватить Покровск перед возможными переговорами - военный
Наступление РФ на Покровск / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Главное из заявления военного:

  • РФ устанавливает новые дедлайны по захвату украинских городов
  • Атаки россиян, в частности на Покровском направлении, будут постоянно нарастать
  • Купянск, Покровск, Часов Яр остаются для противника недосягаемыми

Страна-агрессор Россия пытается как можно больше выторговать для себя в возможном переговорном процессе, поэтому устанавливает постоянные дедлайны по захвату украинских городов. Покровск в этом плане не является исключением. Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире FreeДом.

"Теперь у российских оккупантов очередные дедлайны начинаются, и они, конечно, будут связаны с тем, что Россия надеется выторговать как можно больше для себя в переговорном процессе, который, как они чувствуют, может дать им передышку для того, чтобы с новой силой напасть на Украину через некоторое время", - подчеркнул он.

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По его словам, на третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты уже готовят пропагандистские тезисы о том, что все цели так называемой российской спецоперации достигнуты, соответственно, в течение какого-то времени можно будет успокоиться.

"Поэтому атаки россиян, в частности на Покровском направлении, будут постоянно нарастать. Они не будут жалеть ни своей живой силы, ни своей техники в течение еще некоторого времени. Абсолютно безнадежные в оперативном плане операции и атаки со стороны противника продолжатся. В то же время в тактическом плане эти атаки позволяют им продвигаться, недалеко, но продвигаться", - отметил военнослужащий.

Варченко также добавил, что Купянск, Покровск, Часов Яр остаются для противника недосягаемыми.

"Для оккупантов любое продвижение и любой захват очередных руин украинского поселка является, как им кажется, серьезным фактором, серьезным доказательством в переговорном процессе", - подытожил военный.

Оккупанты спешат захватить Покровск перед возможными переговорами - военный
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Для противника этот город - ключ к оккупации южной Донетчины.

В то же время, 16 февраля стало известно, что Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска.

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Кто такой Иван Варченко?

Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия.

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