Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

Марина Фурман
18 февраля 2025, 14:14
137
У россиян под Покровском потери больше, чем у СССР в Афганистане.
ВСУ, армия РФ
РФ пытается всеми силами захватить Покровск / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

  • Враг на Покровском направлении теряет не только личный состав, но и технику
  • Захватить Покровск - главная цель врага

Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Армияинформ.

По словам спикера, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Для противника этот город - ключ к оккупации южной Донетчины.

видео дня

Однако под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться.

"Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется momentum. Это тот самый момент импульса, который позволяет давить. Потому что, в первую очередь, нельзя поддерживать такое давление постоянно. Они тоже истощаются. Второе - украинцы сумели построить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Россияне столкнулись с сопротивлением, которого не ожидали", - рассказал Трегубов.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что враг на Покровском направлении теряет не только личный состав, но и технику.

"Теряют рекордное количество бронетехники. Начали терять даже РСЗО. Это означает, что их поражают достаточно глубоко. И потери в живой силе также очень высокие: 7 тысяч убитыми и общие потери 14-15. Это за месяц и это - Покровское направление. Под одним Покровском россиян хоронят столько за месяц, сколько Советский Союз мог за несколько лет в Афганистане похоронить", - резюмировал Трегубов.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле населенного пункта давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Между тем спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут довольно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. По его словам, враг жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

Напомним, украинские защитники отбили штурм, который начали российские оккупанты на Покровском направлении под прикрытием сложных погодных условий. Известно, что во время штурма враг пытался приблизиться к украинским позициям. Хотя оккупанты наступали с нескольких направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их движение. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары по вражеским целям. Силы обороны уничтожили вражескую пехоту еще на подходах к украинским позициям.

Читайте также:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Хортица Покровск Виктор Трегубов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии закончились: о чем договорились делегации

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии закончились: о чем договорились делегации

14:42Мир
ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро - Бербок

ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро - Бербок

14:34Мир
Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

14:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

Последние новости

14:55

Цена упала на 8%: стоимость ключевого продукта в Украине снизилась

14:54

Можно ли ежедневно мыться дегтярным мылом: какая его польза и вредВидео

14:42

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии закончились: о чем договорились делегации

14:40

"Мы пришли к этому ужасу": актер "Сватов" пошел против Путина и раскрыл, почемуВидео

14:34

ЕС готовит Украине пакет военной помощи размером 700 млрд евро - Бербок

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
14:14

Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

14:14

"Даже без переговоров": Россия может вынужденно взять "паузу" в войнеВидео

13:57

Ольга Сумская призналась, как на ее карьеру повлияла жизнь дочери-молчуньи в РФ

13:38

"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

Реклама
13:36

Сын Осадчей и Горбунова вывалил семейные тайны: смешное видео попало в сетьВидео

13:29

РФ усовершенствовала северокорейские ракеты: Буданов предупредил об опасности

13:23

Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц

13:11

Ждало не одно поколение: Джонни Депп возвращается в "Пираты Карибского моря"

12:58

Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

12:38

Говорили об Украине: президент Еврокомиссии встретилась со спецпредставителем США

12:36

Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

12:25

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовьВидео

12:16

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

12:09

НАБУ шантажирует фигурантов уголовных дел, чтобы те провоцировали чиновников на взятки - СМИ

12:07

Дети путиниста Филиппа Киркорова срочно покинули РФ - что случилось

Реклама
11:54

В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским: в чем подвох

11:52

Важные события в ближайшие недели и месяцы: Туск заинтриговал заявлением

11:40

"Прямое попадание": россияне КАБом разнесли центр Золочева под Харьковом

11:34

"Врачи борются за жизнь": украинская актриса в реанимации в критическом состоянии

11:16

ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об опасном окружении подразделений

11:09

Склады оружия Украины и других стран Европы почти пусты - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Быкам - жертвы, Петухам - тревога

11:00

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

10:45

Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет

10:26

Трамп может вывести войска США из Балтии по требованию Путина - Financial Times

10:20

Мадонна снялась в розовой комбинации в редком видео без фильтровВидео

10:19

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

10:14

Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школеВидео

10:00

Долетело всего шесть дронов: ПВО Украины поставило новый рекорд по защите неба

09:24

"Прекрасно решает проблемы": в РФ поют дифирамбы Трампу по встрече в Эр-Рияде

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

09:20

"У меня свидание": победительница "Холостяка" рассказала о переменах в жизни

09:16

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Какой будет весна 2025: синоптики дали прогноз

08:35

"Ключевой момент": Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине

Реклама
08:23

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

08:21

"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

08:10

Стали известны новые требования Путинамнение

07:44

В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожарФото

07:34

Шакиру срочно госпитализировали: что случилось

07:15

Где 3 отличия между рисунками девушки в пустыне: лучшая загадка на внимательность

06:56

Россия требует новых территориальных уступок от Украины: чего хочет Путин

06:10

Украина может воевать без СШАмнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти цифру

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять