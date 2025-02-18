Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

У россиян под Покровском потери больше, чем у СССР в Афганистане.

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РФ пытается всеми силами захватить Покровск / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

Враг на Покровском направлении теряет не только личный состав, но и технику

Захватить Покровск - главная цель врага

Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Армияинформ.

По словам спикера, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Для противника этот город - ключ к оккупации южной Донетчины.

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Однако под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться.

"Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется momentum. Это тот самый момент импульса, который позволяет давить. Потому что, в первую очередь, нельзя поддерживать такое давление постоянно. Они тоже истощаются. Второе - украинцы сумели построить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Россияне столкнулись с сопротивлением, которого не ожидали", - рассказал Трегубов.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что враг на Покровском направлении теряет не только личный состав, но и технику.

"Теряют рекордное количество бронетехники. Начали терять даже РСЗО. Это означает, что их поражают достаточно глубоко. И потери в живой силе также очень высокие: 7 тысяч убитыми и общие потери 14-15. Это за месяц и это - Покровское направление. Под одним Покровском россиян хоронят столько за месяц, сколько Советский Союз мог за несколько лет в Афганистане похоронить", - резюмировал Трегубов.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле населенного пункта давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Между тем спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут довольно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. По его словам, враг жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

Напомним, украинские защитники отбили штурм, который начали российские оккупанты на Покровском направлении под прикрытием сложных погодных условий. Известно, что во время штурма враг пытался приблизиться к украинским позициям. Хотя оккупанты наступали с нескольких направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их движение. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары по вражеским целям. Силы обороны уничтожили вражескую пехоту еще на подходах к украинским позициям.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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