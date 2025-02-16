'Получили определенную взбучку': ВСУ выбили оккупантов вблизи Покровска

Россияне попали под серьезный удар ВСУ в селе Песчаное.

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Бои возле Покровска / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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ВСУ выбили оккупантов из села Песчаное

Сейчас враг активно атакует на Покровском направлении

Россияне пытаются захватить город

Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільного.

"Сейчас россияне получили определенную взбучку под Покровском", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, возле Песчаного давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

"Сейчас россияне получили там серьезный удар, поражение и это произошло благодаря, в том числе, налаживанию эффективного сотрудничества различных украинских подразделений", - подчеркнул Трегубов.

Он также добавил, что эту стратегию неплохо было бы масштабировать на других направлениях фронта.

Кроме того, Трегубов подчеркнул, что на сегодня враг атакует на Покровском направлении, где было более 70 боестолкновений за минувшие сутки и это "очень большой процент" от общего количества боестолкновений на фронте.

"Активным остается Новопавловское и Купянское направления. Наша зона ответственности стала более интенсивной по сравнению с предыдущими днями. Враг сосредоточил усилия на Покровске, пытаясь захватить город, а также наращивают силы на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях", - подытожил спикер ОСУВ "Хортица".

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что российское командование может изменить приоритет наступательных операций с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года.

Также известно, что темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. Российские войска в январе 2025 года захватили около 320 кв. км территории, тогда как в ноябре 2024 года - более 700 кв. км.

Кроме того, генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж заявил, что украинские военные имеют определенное преимущество на поле боя. Силы обороны смогли вернуть контроль над отдельными секторами, в частности на Курском, Харьковском и Купянском направлениях, а также восстановить несколько позиций в Часовом Яру.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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