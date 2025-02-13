ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

Ключевые тезисы ISW:
- Армия РФ отбили несколько украинских атак вблизи Куриловки
- Войска КНДР недавно начали атаковать группами по 15-20 человек
Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области к юго-востоку от Суджи.
Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что Силы обороны продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки, расположенной к юго-востоку от Суджи во время механизированного штурма размером в взвод в этом районе, говорится в отчете ISW.
Аналитики отмечают, что также в Курской области продвинулись и войска РФ. Геолокационные кадры за 12 февраля показывают, что россияне продвинулись к западной части Свердликово - на западном (правом) берегу реки Локня.
Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжались возле Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки, а также, что якобы войска РФ отбили несколько украинских атак вблизи Куриловки, которая расположена к югу от Суджи.
Украинская бригада, которая действует в Курской области, 12 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отбивает российский механизированный размером во взвод в неопределенном районе Курской области.
Также украинский командир украинского взвода заявил, что войска КНДР недавно начали атаковать группами по 15-20 человек вместо более крупных групп по 50 человек, но продолжают нести значительные потери.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области. Украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, что расположен в Суджанском районе Курской области РФ. В то же время российские войска также имеют определенные тактические успехи.
В ВСУ рассказали, как враг изменил тактику штурмов оккупантов в Курской области. Российские оккупационные войска в Курской области изменили тактику во время штурмов. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.
Также известно, что войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области. Аналитики ISW также оценили российское продвижение и отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись.
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