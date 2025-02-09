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Штурмы оккупантов в Курской области: в ВСУ рассказали, как враг сменил тактику

Андрей Ганчук
9 февраля 2025, 09:17
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В боевых действиях принимают участия военные из Северной Кореи.
ВСУ, Курская область
Бойцы ВСУ сражаются с российскими войсками в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр (иллюстративное фото), DeepState

Кратко:

  • Войска РФ на Курщине атакуют преимущественно пехотой
  • Войска КНДР продолжают воевать в Курской области

Российские оккупационные войска в Курской области сменили тактику при штурмах. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.

Как сообщили в 47-й Отдельной штурмовой бригаде, 8 февраля враг провел штурмовые атаки сразу на нескольких направлениях.

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"Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов", - отметили в бригаде.

Также бойцы уточнили, что вражеские силы передвигаются полями и на открытых участках. Оккупантов подвозят в узкие посадки на багги, после чего они прячутся под деревьями.

Украинские военные сдержали атаку оккупантов и нанесли им потери в количестве роты.

Суджа - что известно о городе
Что известно о Судже / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, 6 февраля российские военные пропагандисты заявили, что Силы обороны Украины якобы перешли к наступательным действиям к юго-востоку от Суджи и продвинулись. В Генеральном штабе ВСУ информацию не комментировали.

ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области до 5 км вглубь, считают аналитики американского Института изучения войны. Силы обороны, возможно, продвинулись на юго-восток от Суджи.

Согласно оценкам DeepState, Силы обороны достигли успехов в районе населенного пункта Черкасская Конопелька. Село расположено в Суджанском районе.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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