ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, свидетельствуют о продвижении украинских сил вдоль трассы 38K-028 Суджа-Обоянь, что на юго-западе от Русской Конопельки.

В то же время российские источники заявляют о серии контратак на северо-запад от Суджи - в районах Свердликова и Никольского, а также к северу от города - в районе Малой Локни. Кроме того, россияне пытались оттеснить ВСУ на юго-востоке от Суджи, в районе Черкасской Конопельки.

Аналитики ISW отмечают, что российские военные блогеры продолжают публиковать противоречивую информацию о ситуации в Черкасской Конопельке и Фанасеевке. Некоторые "военкоры" утверждают, что армия РФ якобы смогла частично или полностью вытеснить украинские силы из этих населенных пунктов. В то же время другие сообщают, что российские подразделения не смогли продвинуться, несмотря на интенсивные атаки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 февраля украинские военные поразили пункт управления в Курской области. По его словам, в результате удара ликвидировано около 20 офицеров, среди которых были как российские, так и северокорейские командиры.

Также российские войска в Курской области изменили тактику, сосредоточившись на пехотных штурмах вместо атак техникой. Как сообщили в 47-й ОШБр, 8 февраля оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях, используя многочисленные пехотные группы. В боях принимают участие и северокорейские военные.

Как сообщал Главред, атаки РФ на Курщине продолжаются волнами по 16 часов. Оккупанты пытаются продвигаться через поля, но украинские защитники останавливают их и уже нанесли потери на уровне роты.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.