Главный козырь Украины: ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам

Неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение.

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Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Курская область является козырем Украины на переговорах

Оккупация территории РФ является личной неудачей для Путина

Курская операция не остановила наступление РФ на востоке Украины

После того, как украинские военные неожиданно захватили часть Курской области РФ, Владимир Путин заявил, что главной задачей Минобороны страны является отражение вторжения. Прошло уже шесть месяцев, а россияне до сих пор пытаются выполнить задачу своего диктатора. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что неспособность Путина выгнать украинскую армию с российской территории может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны.

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"В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на востоке Украины, Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями на любых переговорах", - подчеркивают в материале.

В издании отмечают, что первая оккупация территории РФ со времен Второй мировой войны является "личной неудачей для Путина", ведь его внутренний имидж базируется на том, что он является сильным лидером, который защищает интересы нации.

В то же время, Курская операция не остановила наступление РФ на востоке Украины, Кремль отправил тысячи военных, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из региона.

"Это может влиять на Путина, поскольку Трамп давит на него, чтобы он "заключил соглашение" о прекращении войны, и угрожает "большими" новыми санкциями, если он откажется", - подчеркнули в Bloomberg.

Кроме того, аналитики добавляют, что Россия дала понять, что её стратегия заключается в том, чтобы продолжать наступление для давления на Украину и США, чтобы страны согласились на условия Москвы.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.

Спикер УДА Юг Сергей Братчук заявил, что бойцы 253-й отдельной штурмовой бригады Арей (подразделение Украинской добровольческой армии) Сухопутных войск ВСУ добились тактических успехов в Курской области. Военные уничтожили 15 российских оккупантов. Еще 3 взяли в плен.

В то же время, аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе украинского плацдарма в Курской области, но не продвинулись.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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