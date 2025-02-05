Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

Зеленский убежден, что россиянам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины с Курщины.

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Зеленский прокомментировал операцию в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Курская операция может стать важной частью переговорного процесса

На Курщине россияне понесут большие потери

Враг не сможет вытеснить ВСУ из Курской области

В четверг, 6 февраля, будет ровно полгода, как Силы обороны Украины проводят наступательные действия в Курской области России. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса. Об этом он сказал на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области является чрезвычайно важной для Украины.

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"И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению. Это был очень важный шаг. Я не люблю бросаться такими словами, как "исторический". Вся жизнь Украины и борьба - это наверняка исторический путь, и поэтому я не буду бросаться этим словом относительно этой операции. Но она точно была очень важной. И я благодарен всем воинам, которые защищают нашу территорию благодаря Курской операции также", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что на Курском направлении россияне несут большие потери.

"Мы там стабильно держим ситуацию и мы будем ее держать и дальше. Там большие потери у россиян, очень большие. Они их занижают очень сильно. У них эти корейцы разбегаются. Мы это видели", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на Курщине дальнобойным оружием удалось поразить несколько важных объектов. Он также убежден, что россиянам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины с Курщины.

"Мы поразили несколько очень важных военных пунктов правления. И это - очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время с этой территории, и это, как магнит, держит сегодня 60 тысяч их военных на этом направлении", - сказал глава Украинского государства.

Заявление Зеленского об операции в Курской области - смотрите видео:

Операция в Курской области - новости по теме

Как писал Главред, украинские военные в Курской области день за днем не только отражают массированные атаки российских агрессоров, но и активно проводят контрнаступательные действия. Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что ВСУ продвинулись по улице Новоселовки в северо-западной части Погребков.

Представитель УДА Юг Сергей Братчук сообщал, что бойцы 253-й Отдельной штурмовой бригады Арей (подразделение Украинской добровольческой армии) Сухопутных войск ВСУ добились тактических успехов в Курской области. Украинские защитники уничтожили 15 российских оккупантов. Еще 3 взяли в плен.

Кроме того, недавно губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в зоне боевых действий в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд "Тигр", который воюет против Украины.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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