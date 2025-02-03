Бойцы ВСУ добились успехов в Курской области: Братчук раскрыл детали

Украинские военные ликвидировали 15 российских оккупантов.

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Силы обороны Украины бьют российские войска в Курской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/uda1ukraine (иллюстративное фото), DeepState

Главное из заявления Братчука:

ВСУ добились тактических успехов в Курской области

Ликвидировано 15 оккупантов, еще троих взяли в плен

Бойцы 253-й Отдельной штурмовой бригады Арей (подразделение Украинской добровольческой армии) Сухопутных войск ВСУ добились тактических успехов в Курской области.

Как сообщил спикер УДА Юг Сергей Братчук в своем Telegram-канале, военные уничтожили 15 российских оккупантов. Еще 3 взяли в плен.

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По его словам, разговор с пленным показал, насколько отличаются принципы и ценности украинских и российских военных.

В частности, пленный оккупант рассказал, что украинцы продемонстрировали гуманное отношение и оказали медицинскую помощь.

"Комфортные условия, грубо говоря", - говорит россиянин.

В то же время вражеские войска, когда увидели своих в плену, начали наносить по ним удары из тяжелых вооружений.

"Наши по нам же стрелять начали из-за холма. Одного завалило крышей – он был трёхсотый, но мог бы выжить", - подчеркнул пленный.

Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Операция ВСУ в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, согласно оценкам Института изучения войны, на днях, 31 января, российские оккупанты продолжали попытки штурмов в районе плацдарма Сил обороны Украины в Курской области. Однако враг понес потери и потерпел неудачу.

1 февраля войска РФ нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже. Под завалами оказались 95 человек. В Генштабе ВСУ 2 февраля сообщили, что оказали помощь 84 гражданским лицам и добавили, что работы на месте происшествия продолжаются.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов России на Курщине. Враг потерял ключевых офицеров, в том числе и из Северной Кореи.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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