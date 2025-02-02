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"Поджарили" десятки офицеров: ВСУ уничтожили командный пункт РФ - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
2 февраля 2025, 19:06
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Украинские военные уничтожили на Курском направлении центральный командный пункт РФ.
Зеленский, ВСУ
ВСУ уничтожили центральный командный пункт в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, ОП

Украинские военные уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвухсотить" десятки российских офицеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

Президент отметил, что это произошло вчера, 1 января. Он назвал эту операцию "сильной".

"Вчера была сильная операция наших военных ВСУ. На Курском направлении они поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи они потеряли ... Я думаю, что десятки офицеров они вчера потеряли", - сказал он.

видео дня

Смотрите видео о военной операции в Курской области:

Он также добавил, что из трех бригад Северной Кореи одна была полностью уничтожена, а две имеют большие потери.

"Не знаю в каком количестве они имели потерю, но их сегодня не пускали на штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить и так далее. Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут делать наступательные действия. Примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты, так работает разведка. Мы готовимся к их определенным шагам", - отметил глава государства.

В Курской области Северная Корея потеряла около 4 тысяч личного состава. Всего КНДР направила в РФ 12 тысяч военных.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.

В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.

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