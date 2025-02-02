"Поджарили" десятки офицеров: ВСУ уничтожили командный пункт РФ - Зеленский

Украинские военные уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвухсотить" десятки российских офицеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.
Президент отметил, что это произошло вчера, 1 января. Он назвал эту операцию "сильной".
"Вчера была сильная операция наших военных ВСУ. На Курском направлении они поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи они потеряли ... Я думаю, что десятки офицеров они вчера потеряли", - сказал он.
Смотрите видео о военной операции в Курской области:
Он также добавил, что из трех бригад Северной Кореи одна была полностью уничтожена, а две имеют большие потери.
"Не знаю в каком количестве они имели потерю, но их сегодня не пускали на штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить и так далее. Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут делать наступательные действия. Примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты, так работает разведка. Мы готовимся к их определенным шагам", - отметил глава государства.
В Курской области Северная Корея потеряла около 4 тысяч личного состава. Всего КНДР направила в РФ 12 тысяч военных.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.
Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.
В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.
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