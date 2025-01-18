Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Украинские силы уничтожают как гражданские мосты, так и временные или понтонные конструкции россиян.

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Россияне прибегли к старой тактике на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, DeepState

О чем пишет Forbes:

Россияне вернулись к технологиям Второй мировой на Курщине

Почему в Курской области оккупанты импровизируют с "мобильными мостами"

Украинцы на постоянной основе атакуют специализированные мостовые транспортеры РФ

Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Обозреватель Forbes Дэвид Акс отмечает, что во время Второй мировой войны некоторые армии, включая британскую, использовали металлические конструкции, которые закрепляли на шасси танков.

Эти импровизированные "смешные мосты" позволяли быстро преодолевать препятствия, которые блокировали транспорт на поле боя.

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"Восемьдесят лет спустя в Курской области на западе России российские воздушно-десантные войска разворачивают модифицированные десантные машины БТР-Д таким же образом: наваливая то, что похоже на деревянный пол, на 13-тонные гусеничные машины и скатывая их в реки. Погружаясь в грязевые русла рек, импровизированные поверхности машин выполняют функцию мостов", - пишет аналитик.

По словам Акса, российские БТР-Д активно используются на западной части Курского выступа. Для атак на украинские позиции в селе Дарьино и его окрестностях российские войска сначала должны преодолеть реку Снагость.

Однако украинские силы уничтожают как гражданские мосты, так и временные или понтонные конструкции, которые сооружают российские инженеры.

Кроме того, украинцы целенаправленно атакуют специализированные мостовые транспортеры, которые применяют россияне.

Хотя БТР-Д также уязвимы для мин, ракет, артиллерийских обстрелов и дронов, они обладают высокой мобильностью и способны двигаться со скоростью до 40 миль в час (примерно 64 км/ч). Это делает их менее уязвимыми, чем стационарные мосты или медленная инженерная техника, подчеркивает аналитик.

"С ноября украинцы подбили по крайней мере два БТР-Д. Однако самодельные машины не раз помогали российским войскам переправляться через реку Снагость и начинать борьбу за территорию вокруг Дарьино", - отмечает он.

Бои в Курской области - что известно

Не так давно Главред сообщал, что Украина сломала большое наступление Кремля. Контратака Сил обороны на Курском фронте остановила аппетит РФ.

В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, как Украина изменила правила игры на Курщине. По его словам, Россия хотела торговать захваченными территориями, но планы врага провалились.

Также стоит отметить, что недавно по Сети распространялась информация, что оккупанты со стороны Курщины прорвали государственную границу Украины в Сумской области. По этому поводу в ВСУ сделали важное заявление.

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