Аэродромам РФ приготовиться: ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов

Удары имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта.

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Украина перешла к запланированной стратегии залпов по РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Самое главное из заявлений Маломужа:

Украинцы ударами по РФ уничтожают базу, которая создается для вражеских сил

Для попадания в цели РФ приготовили дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG

Украинские военные наносят умелые массированные удары по территории России. Деталями операций сегодня, 15 января, в эфире телеканала FREEДОМ поделился генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Прежде всего можем констатировать, что мы перешли к массированным ударам, что давно предполагалось новой стратегией. Для этого готовились все силы и средства - дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, используемые для нанесения ударов на прифронтовой и оккупированной территориях, и, конечно, это иностранные ракеты - ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG. Комплексные удары по объектам прежде всего военного производства, которое производит ракеты, комплектующие, системы наведения, композитные материалы, из которых изготавливают самолеты, ракеты, беспилотники, фактически уничтожают базу, которая создается для ударных сил, которые предоставляют нам проблемы ежедневно", - сказал он. видео дня

По словам Маломужа, такие удары имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта. А особенно молниеносный эффект оказывают удары по хранилищам топлива. Например, такого дефицитного, как на базе в Энгельсе, уничтожение которого приводит к фактически нейтрализации ударов российской авиации.

Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика Главреда

Как объясняет генерал, на сокращение ударов армии РФ на фронте и по прифронтовой зоне также влияют и удачные удары за последние 3-4 дня.

Как известно, в это время были нанесены залпы и по российским складам боеприпасов, ракет для тактической авиации, для артиллерии, пусковых установках.

"Массированные удары по многим объектам - аэродромам, пусковым установкам ракет, любым типам беспилотников, прифронтовой зоне и местам концентрации войск - это самая эффективная модель, чтобы уничтожить ресурсы врага, чтобы он не мог наносить удары сегодня и готовить резервы для новых наступательных операций. Такие методы сейчас должны применяться комплексно", - сказал Маломуж.

Взрывы и пожары в России - что известно

Как сообщал Главред, сегодня, 15 января в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Перед возгоранием местные жители сообщали, что слышали взрыв.

Накануне ВСУ нанесли самый массовый удар по РФ. В ходе операции успешно была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе и еще несколько заводов РФ.

Деталями "хлопка" в РФ поделился военный эксперт Роман Свитан. Согласно его данным, украинские силы провели комбинированную атаку, которая была использована Вооруженными Силами Украины - авиацией и ракетными войсками.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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