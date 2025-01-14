Дальнобойные ракеты разнесли подземные бункеры химзавода: детали "бавовны" в РФ

Основная функция Брянского химзавода – изготовление взрывчатки и ее калибровка для военной техники РФ.

https://glavred.info/ukraine/dalnoboynye-rakety-raznesli-podzemnye-bunkery-himzavoda-detali-bavovny-v-rf-10630631.html Ссылка скопирована

Удар по целям в Брянской области / Коллаж: Главред, фото: guberniya.tv, bryansktoday.ru

Важно:

Были поражены подземные бункеры Брянского химзавода

Использовались ракеты Storm Shadow/SCALP-EG

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал удар по Брянскому химическому заводу в поселке Сельцо, на котором изготавливаются взрывчатые вещества для армии страны-агрессора РФ.

Основная функция завода – изготовление взрывчатки и ее калибровка под российские нужды для военной техники, рассказал он 24 Каналу.

видео дня

По его словам, главная задача состояла в том, чтобы добраться до химзавода, ведь, вероятно, там были подземные бункеры и должны были быть перекрытия от ударов с воздуха, однако они были поражены.

"Использовались, предположительно, ракеты Storm Shadow/SCALP-EG – авиационная компонента, ракеты – постановщицы помех – ADM-160 и ракеты ATACMS. Химзавод расположен на расстоянии чуть более 100 километров, поэтому эти средства до Брянщины достают", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что украинские силы провели комбинированную атаку, которая была использована Вооруженными Силами Украины – авиацией и ракетными войсками.

Свитан добавил, что завод работает с порохом – взрывчатыми веществами, снаряжая определенные российские средства поражения. Речь идет о более 10 наименованиях таких средств.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли самый массовый удар по РФ. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение стратегических целей захватчиков.

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, в России прогремела серия взрывов. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2". Известно, что украинские военные поразили нефтебазу "Кристалл".

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор".

Читайте также:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред