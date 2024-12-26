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Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ

Мария Николишин
26 декабря 2024, 09:03обновлено 26 декабря, 09:34
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Над территорией аэродрома якобы были сбиты дроны.
Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ
Атака дронов в Воронежской области / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Дроны атаковали Воронежскую область РФ
  • Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор"
  • На аэродроме, вероятно, базируются бомбардировщики Су-34

В среду, 25 декабря, дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор". Об этом пишет телеграм-канал ASTRA.

Отмечается, что над территорией аэропорта якобы были сбиты дроны, а обломки от них повредили гараж и крышу дома.

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В частности, как пишут в сети, обломки беспилотника упали на гараж на улице Виноградной в Воронеже, в результате чего он сгорел. В селе Новогремячее сбитый беспилотник также повредил крышу жилого дома на улице Октябрьской. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время, в минобороны России утверждали, что над Воронежской областью якобы сбили 23 БпЛА. В сети убеждены, что именно военный аэродром "Балтимор" был целью дроновой атаки.

Стоит добавить, что согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. На аэродроме базируются бомбардировщики Су-34, с которых страна-агрессор Россия запускает КАБы и авиационные ракеты.

Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ
Су-34 / Инфографика: Главред

Атака дронов на РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 25 декабря, 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в населенном пункте Новомикольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России. В результате дроновой атаки вспыхнула котельная.

Также известно, что на днях в Новочеркасске, что находится в Ростовской области страны-агрессора России, прогремел мощный взрыв. Как выяснилось, дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов в РФ возле указанного населенного пункта, там произошла детонация боеприпасов.

Кроме того, 22 декабря был атакован крупнейший военный полигон страны-агрессора России "Кадамовский". По меньшей мере четыре беспилотника, вероятно, ударили по территории военного полигона в поселке Персиановский.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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