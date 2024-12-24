Атака дронов по аэродрому в Миллерово: в Forbes назвали возможную цель

Целью подобных ударов ВСУ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования.

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Российский аэродром Миллерово под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Россияне перемещают свои силы все дальше от линии фронта

Украинские боеприпасы проникают в Россию все глубже

В понедельник, 23 декабря, беспилотники совершили масштабную атаку на авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ. Целями могли быть оставшиеся штурмовики Су-25 ВВС России, которые все еще взлетают с этого аэродрома для атак по Украине. Такое мнение выразил аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, целью таких ударов ВСУ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. По словам Tatarigami, основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight, "цель состоит в том, чтобы неуклонно увеличивать стоимость войны для России" путем внушения страха, увеличения риска и срыва операций.

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И, как отмечает Акс, эта стратегия работает. По мере того, как Украина увеличивает использование боеприпасов глубокого поражения – и западных ракет (ATACMS, SCALP-EG и Storm Shadow), и собственных ракет и беспилотников - россияне перемещают свои силы все дальше от линии фронта.

"В прошлом году коммерческие спутники засекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 в Миллерово. Этой осенью те же спутники зафиксировали всего несколько Су-25, оставшихся на базе", - отмечает Акс.

Аналитик подчеркивает: эта эвакуация, возможно, спасла ценные российские самолеты от уничтожения в ходе недавней атаки беспилотниками. Но это не значит, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области бессмысленны.

"Налеты ставят русских перед дилеммой времени и расстояния. Действия с баз, удаленных на 400 миль от линии фронта вместо всего лишь 100 миль, ограничивают частоту полетов российских боевых самолетов в течение недели, а также ограничивают время их пребывания над линией фронта. Конечно, российские ВВС сохраняют свои самолеты. Но при этом они делают самолеты менее полезными", - объясняет Акс.

Это "хорошая математика" для Украины, и она будет улучшаться, поскольку украинские боеприпасы проникают в Россию все глубже и все чаще, подытоживает он.

Атаки дронов по РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.

21 декабря в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) также прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.

Кроме того, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

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