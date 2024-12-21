РФ атакуют дроны: два БПЛА врезались в 37-этажный дом - где еще взрывы

Второй дрон врезался в ту же высотку через 50 минут после первого, что вызвало сильный пожар.

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В Казани дроны влетели в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: скрины

Вкратце:

Российские города атаковали беспилотники

БПЛА влетел в жилой 37-этажный дом в Казани

В субботу утром, 21 декабря, в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) прогремела серия взрывов.

Местные жители микрорайона Лазаревское сообщают об около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.

видео дня

Кроме того, Telegram-канал Astra сообщил об инциденте в Казани, где один из беспилотников врезался в 37-этажный элитный жилой дом.

В сети появилось видео: дрон попадает в верхние этажи здания, вызывая взрыв и пожар. По данным мониторинговых каналов, это произошло из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Момент попадания БПЛА в жилой 32-этажный дом в Казани попал на видео / Фото: тг-канал Astra

Российские СМИ также пишут о повторных взрывах в Казани. Как отмечает Telegram-канал Baza, второй дрон врезался в ту же высотку через 50 минут после первого, что повлекло сильный пожар. Еще один беспилотник мог попасть в многоэтажку ЖК "Манхэттен".

Всего как минимум 7 беспилотников ударили по Казани.

По данным канала Baza, БПЛА влетели в дома на проспекте Камалеева (2 дрона), улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции и в дом на улице Оренбургский тракт.

Стоит отметить, что в Казани располагаются высшее танковое командное училище ВС РФ, авиационный завод, Казанский вертолётный завод – производитель вертолётов семейства Ми-8/17, и много других предприятий, работающих на военную машину российских оккупантов.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО якобы сбили 19 дронов.

"9 сбито над территорией Белгородской области, 5 - над территорией Воронежской области, 3 - над акваторией Черного моря и по одному - над территориями Курской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Недавние взрывы в России - что известно

Как писал Главред, накануне в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы. Атака была настолько мощной, что волны от взрывов россияне почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров.

Кроме этого, неделю назад ГУР под Москвой взорвали военный самолет. Ориентировочная стоимость выведенного из строя воздушного судна составляет около 4,5 миллиона долларов.

Также недавно Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Силами и средствами Украины нанесено поражение по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области - он единственный, работающий именно в этой области.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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