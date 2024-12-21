Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

Кратко:
- В МВФ завершили 6-й пересмотр программы расширенного финансирования для Украины
- Было одобрено выделение нашему государству нового транша в размере 1,1 млрд долларов
Совет директоров Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.
Об этом сообщили в МВФ и Министерстве финансов Украины. Отмечается, что транш Украина получит уже в ближайшее время.
"По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
В МВФ отметили, что, несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Отмечается, что были выполнены все критерии эффективности и структурные контрольные показатели, которые были запланированы на конец сентября.
В то же время в МВФ отметили необходимость сохранить темпы реформ, в частности в сфере мобилизации внутренних доходов, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.
"Экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний к адаптации, однако риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряженности на рынке труда. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств имеет ключевое значение для своевременного реагирования", - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Она подчеркнула, что ключевое значение для дальнейшей стабильности экономики будет иметь строгое выполнение принятого госбюджета-2025. Также она добавила, что Украине нужно продолжать прогресс в мобилизации внутренних доходов, чтобы удовлетворить приоритетные потребности в расходах и восстановление фискальной устойчивости.
Помощь Украине от МВФ - последние новости
Ранее Bloomberg сообщал, что МВФ требует от Украины ослабить гривну и повысить налоги. МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции.
Также ранее Главред сообщал, что Украина получила более $1 миллиарда от МВФ - стало известно, куда пойдут деньги. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже сообщил, куда будут направлены средства.
Напомним, директор МВФ сделал важное заявление и назвал главную угрозу для Украины в 2025 году. Креммер надеется, что украинцы смогут остаться в Украине.
Читайте также:
- Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадры
- "Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти
- Трамп встретится с Путиным: в США раскрыли детали и назвали цели
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред